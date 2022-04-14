軍武百科》俄軍旗艦「莫斯科號」 艦載火山飛彈射程700公里

莫斯科號原名「斯拉瓦號」（Slava，俄文「榮耀」的意思），是俄羅斯海軍隸下的光榮級飛彈巡洋艦的首艦。（歐新社資料照）

2022/04/14 10:37

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烏克蘭稱2枚飛彈擊中「莫斯科號」 俄軍證實船艦嚴重受損

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部14日表示，在黑海的「莫斯科號」（Moskva，弦號121）飛彈巡洋艦因彈藥爆炸嚴重受損。烏克蘭官員說，這艘軍艦被烏克蘭海軍的2枚「海王星」（Neptune）反艦飛彈擊中。

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莫斯科號原名「斯拉瓦號」（Slava，俄文「榮耀」的意思），是俄羅斯海軍隸下的光榮級飛彈巡洋艦的首艦，以俄國首都莫斯科命名，也是俄軍黑海艦隊的旗艦（指揮艦）。

斯拉瓦號是根據前蘇聯海軍「1164計畫」在1976年開工建造，於1979年在445號船塢下水，並在1983年進入蘇聯海軍服役。蘇聯解體後，斯拉瓦號於1990年進行改裝，2000年大修完成重新服役，並改名為莫斯科號，取代肯達級巡洋艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko），作為俄軍黑海艦隊的旗艦。

莫斯科號排水量達12,490公噸，可載480名船員，全長186.4公尺、全寬20.8公尺、吃水8.4公尺。採用全燃聯合動力裝置作為推進動力，共裝有6台燃氣輪機，航速32節（每小時59公里）。俄羅斯媒體報導，莫斯科號配備16枚「火山」（Vulkan）反艦巡弋飛彈，射程至少700公里。

「莫斯科號」（Moskva，121）飛彈巡洋艦性能諸元：

艦級：光榮級飛彈巡洋艦

排水量：12,490公噸

全長：186.4公尺（611.5英尺）

全寬：20.8公尺（68.2英尺）

吃水：8.4公尺（27.6英尺）

動力來源：4部柴-燃交替燃氣渦輪發動機，雙軸121,000 shp（90000 kW）

速度：32節（每小時59公里）

續航距離：10,000海里（19,000公里）

乘員：480人

主砲：1x雙聯裝AK-130 130mm艦炮

反艦武器：16x P-500「玄武岩」（SS-N-12「沙箱」）反艦飛彈

防空武器：64x S-300PMU（SA-N-6）「雷鳴」防空飛彈／2x OSA-M（SA-N-4）短程防空飛彈（備彈40枚）

反潛武器：10x 533mm雙連裝魚雷發射管／2x 十二連裝RBU-6000反潛火箭

副砲：6x AK-630M六管近防炮

輔助武器：8x 10連裝PK-10誘餌發射器／2x 雙聯裝PK-2誘餌發射器

艦載機：1x 卡-25／卡-27直升機

資料來源：維基百科

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