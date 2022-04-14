中共高層內鬥加劇！國務院放寬8城市隔離政策「令出難行」

上海封城後一景。（法新社）

2022/04/14 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情正在捲土重來，中共總書記習近平堅持「清零」政策，且以超高規格方式抗疫，即使絕大部分都是輕症或是無症狀者，但如此已經拖垮整個中國的經濟及民生，民怨深深，國務院總理李克強已一週3次提經濟警示，並在日前發布對包括上海、廣州在內中國8城市防疫管控放寬標準，不過，這政策疑似遭「凍結」執行，發布在中媒上的通知文章也在一天內之內全部被刪除。

綜合媒體報導，被視與中共國家副主席王歧山關係密切的中媒《財新網》，於本月13日發表一篇題為《上海、廣州等八市成為疫情防控措施優化試點城市探索縮短重點人群隔離時間》。內容就是指中國國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、蘇州、寧波、廈門、青島、成都和大連等8個城市為試點，4月11日啟動為期4周，放寬對入境、密切接觸者的隔離時間，也對封控區和管控區的放寬解封標準。

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不過，這篇文章很快被刪除，但已經被其他媒體轉載，目前，除了海外媒體還可見到類似的轉載之外，中國境內媒體已被全刪光；而如上海也宣告微解封，但實際上居民卻是仍被禁止出入，少數民眾可以出門購物，不過時間及人數被上海人諷是「監獄放風」。

《自由亞洲電台》，中國官媒連發6篇文章為清零政策辯護，習近平甚至自吹防疫能得金牌，美國時事評論人橫河認為，顯示是黨內出現強烈反對意見，才會有這種高調的政策辯護。

橫河認為，中共內部爭論也越來越表面化，「支持與病毒共存的聲音在黨內越來越大。尤其上海防控措施對經濟造成了空前損害，甚至遠超武漢封城」；中共更把「把對付疫情當作一場政治運動在進行」。中共嚴苛封城致民怨沸騰，將對習近平在二十大連任構成挑戰。

美國普林斯頓中國學社執行主席陳奎德也分析，清零政策已成為習近平的政治符號，也化成政治資產，一旦放棄，等於是政治上就完蛋、失敗了。

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