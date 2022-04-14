烏克蘭情資：俄羅斯準備為動用核武鋪路

2022/04/14 01:06

〔中央社〕俄烏戰事恐將更嚴峻。烏克蘭政府國防與安全事務顧問丹尼柳克今天告訴中央社記者，由於自知以傳統軍事手段難以取勝，俄羅斯將透過刻意挑釁，為動用核武創造條件，首當其衝的恐是烏東頓巴斯地區。

備受烏克蘭軍方與情報單位倚重的丹尼柳（Oleksandr Danylyuk）位於俄烏戰爭第一線。他參與協調烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）的合作，也在烏克蘭2014年以來的國防改革扮演重要角色。

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丹尼柳克指出，烏克蘭所掌握情資顯示，早在本月初，俄羅斯情報單位即開始研究透過刻意挑釁，並指控烏方需為衝突和威脅升級負責，作為動用核武的藉口。

根據情資，其中一個可能的劇本是俄方人員偽裝成烏克蘭武裝部隊成員，或是被宣傳為極右派的亞速營（Azov battalion）戰士及其他「極端民族主義份子」，以烏克蘭之名奪取俄羅斯境內的戰略核武設施。

其他可能劇本包括自導自演一場破壞或攻擊行動，並在過程中突顯烏克蘭國旗或其他烏克蘭國家象徵。

情資顯示，最有可能被「假攻擊」的俄羅斯戰略核武設施包括位於軍事城鎮「貝爾哥羅德-22」（Belgorod-22）內、代號S（俄文字母為?）的核武貯存基地。「貝爾哥羅德-22」位於貝爾哥羅德州，距離烏克蘭東部蘇梅州（Sumy）僅數公里。

丹尼柳克指出，俄羅斯官員及莫斯科的政治宣傳喉舌多次表達有必要以核武對付烏克蘭，並呼籲在鄰近烏克蘭的俄羅斯西部地區提高恐怖攻擊警戒。種種跡象顯示，俄羅斯政府高層很有可能已拍板定案，將在適當時機透過挑釁為核武攻擊製造理由。

根據俄羅斯的核武使用準則，俄羅斯動用核武的條件包括俄羅斯「或其盟友」遭受核武或其他大規模毀滅武器攻擊；在遭遇傳統武器攻擊下，俄羅斯的「國家生存受威脅」；以及敵方攻擊關鍵設施，導致俄羅斯恐無法以核軍力回應。

值得注意的是，白俄羅斯去年啟動修憲，刪除原憲法關於軍事中立及維持境內零核武的相關文字。獨裁者總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）去年11月表示，他不排除讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未來在白俄境內部署核武。

白俄羅斯1992年放棄核武，並以此為條件在1994年取得俄羅斯、英國和美國的安全承諾。雖然修訂後的憲法仍保留白俄羅斯不會自本國領土發動核武攻擊等字眼，但這並不意味白俄不能「反擊」。

也就是說，除了在俄羅斯境內，莫斯科也能在白俄境內自導自演一場以烏克蘭名義發起的挑釁或攻擊行動，並以此為由從白俄對烏方發動核武攻勢。

蘇聯1991年解體時，烏克蘭的核軍力堪稱僅次於美國和俄羅斯，但在西方和莫斯科的壓力下，同樣於1994年簽署了布達佩斯安全保障備忘錄，交出核武，俄羅斯和英、美等國承諾協助保障烏克蘭安全。

美國五角大廈近日指出，俄羅斯恐怕得訴諸核武，才有可能在對烏戰爭取勝。俄羅斯聯邦車臣自治共和國強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）11日揚言，俄軍持續進攻，仍打算拿下基輔（Kyiv），烏克蘭恐面臨核武攻擊。

以自導自演挑釁或恐怖攻擊行動作為對外軍事侵略的理由，是俄羅斯至少自蘇聯時代以來屢試不爽的「特別行動」手段，例子包括1939年與芬蘭的冬季戰爭、2008年與喬治亞的戰爭。許多間接事證顯示，在1999年第二次車臣戰爭開始前，俄羅斯境內數起民宅爆炸案也是由當局一手策畫，以利為出兵車臣鎮壓「恐怖主義」建立正當性，並高度凝聚俄羅斯社會同仇敵愾、「有異議就是叛國」的共識。第二次車臣戰爭對鞏固政壇新人蒲亭的地位有重要貢獻。

值得注意的是，早在3月，與白俄羅斯及烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克州（Bryansk）政府即通令轄下地方行政當局，為「烏克蘭方可能發起挑釁行動做好準備」，相關措施包括通盤檢查防空警報系統、確保各地的反裝甲路障產能、協同愛國組織編制地方防衛隊等，各地方行政首長必須在3月30日前向州政府提交業務完成報告。相關命令並引述俄羅斯國防部3月18日的一封「內參」密函。（編輯：陳正健）1110414

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