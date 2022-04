她才13歲！《烏克蘭女兵》畫作動人 引各國聲援

2022/04/13 23:54

〔即時新聞/綜合報導〕 烏克蘭記者、《烏克蘭世界》總編輯雅莫蘭柯(Volodymyr Yermolenko)今(13)日分享他的13歲女兒關於烏克蘭戰爭的畫作,畫作引起廣大迴響,眾多各國學者、政治人物紛紛留言聲援烏克蘭,也引起各國網友熱議。

雅莫蘭柯今日推文分享13歲女兒的畫作,畫中,一名身穿軍服的年輕女子,站在被炸成破垣殘壁前的建築物前望著遠方,她的左手扛著烏克蘭國旗、右手舉著手槍,肩上背著一隻貓,腰間背著醫療急救袋,軍服上還繡著象徵烏克蘭的臂章。

雅莫蘭柯表示,他與妻子並沒有要求女兒畫這幅以戰爭為主題的畫作,夫妻倆也幾乎不會和女兒談論戰爭,即使話題觸及到戰爭議題,也是以謹慎的態度談論。

談及女兒是怎麼樣的人,雅莫蘭柯指出:「她自己創作了這幅畫,她常常幫忙我們照顧她年幼的妹妹們,她很愛貓,喜愛宮崎駿動畫及韓國動漫,她喜歡彈奏鋼琴,她熱愛他的祖國。」

雅莫蘭柯表示,烏克蘭人的抵抗有極為深沉的歷史淵源,建立在特殊的烏克蘭政治文化上;烏克蘭人這種熱愛自由、去中心化、反暴政的精神已流傳了數個世紀,這與俄羅斯中央集權的政治文化截然不同,烏克蘭人明白此刻捍衛這種在衝突之下權宜的妥協,是一種存在主義式的奮戰。

畫作引起眾多烏克蘭政治人物說明烏克蘭現況,也引起許多各國學者與網友與共鳴,貼文不到一天已累積超過1.4萬個讚數。

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)留言表示,立國代表正在前往基輔,並帶著強烈的政治支持和軍事支援。立陶宛會繼續後援烏克蘭這場為了主權及自由的奮戰。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯(Edgars Rinkevics),俄軍在烏克蘭犯下種族滅絕、戰爭罪及反人類罪,在見到這些怵目驚心的情景後,很明顯,這個世界上唯一需要真正去納稅化的國家就是俄羅斯。

烏克蘭國會議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)留言表示,今天是戰爭的第48天,馬立波至今已有2萬2000人被殺死,這是難以想像的數字,卻還在上升中。

牛津大學國際關係博士拉馬尼(Samuel Ramani)留言表示,澤倫斯基提醒了普廷這場原計是48小時的戰爭,已經延長到了48天。

歐洲安全與合作組織資深顧問馬薩羅(Paul Massaro)留言表示,澤倫斯基對西方世界的強硬態度是正確的,所有人都應該跟進,特別是德國。

瑞典經濟學家、前大西洋理事會高級研究員艾斯倫德(Anders Åslund)痛批,普廷對烏克蘭發動的戰爭要歸咎於德國前總理梅克爾,她在任內助長了普廷的勢力,她在2008年偕同法國前總統薩科吉阻擋烏克蘭及喬治亞加入北約,如果不是她這樣做,這些戰爭不會發生。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克(Mykhailo Podoliak)留言表示,克林姆宮若有憎恨什麼更甚烏克蘭,那就是馬立波了,長達一個半月,烏軍在規模逾10倍的俄軍的轟炸下奮力保護這座城市。

My 13 y.o. daughter Daryna painted this. We didn't ask her. We rarely talk about the war with her; when we do, we do it carefully. She gets it herself. Helps us a lot with younger sisters. Loves cats, Miyazaki cartoons and Korean anime. Plays the piano. Loves her motherland. pic.twitter.com/mP0P6PIebB