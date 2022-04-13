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    決戰烏東！衛星目擊「200戰車包圍頓巴斯」 烏克蘭2招布陣嚴守

    俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（翻攝自推特@Maxar）

    俄羅斯重新進行部署，計劃攻打烏東地區。（翻攝自推特@Maxar）

    2022/04/13 22:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第49天，俄軍從基輔周邊撤離後，正將部隊重新部署到烏克蘭南部和東部，最新衛星照顯示俄軍車隊正朝烏東推進，頓巴斯大戰一觸即發，烏克蘭軍隊嚴陣以待，炸通道、開水庫洩洪，提前佈局。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國馬薩爾（Maxar）科技公司拍攝的衛星照片顯示，俄軍正重新部署，朝烏東推進，由俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）索洛提鎮（Soloti）和瓦盧伊基鎮（Sooti）通往烏克蘭邊界的主要高速公路和通道，一路有俄軍前進。在頓巴斯和附近地區也看到其他的俄軍車隊，總計這些車隊共有200多部車輛，包括坦克車、裝甲運兵車、牽引砲和支援裝備。

    俄軍4月1日已佔領哈爾科夫東南方的伊久姆（Izyum），預料車隊正準備對烏東城市斯拉維揚斯克發動進攻，以便向東挺進，和頓巴斯地區的部隊會合，包圍烏東守軍。《法新社》報導，烏克蘭早已預期俄軍會發動此攻勢，事先炸掉此區連接哈爾科夫與頓內茨克地區的一條2線道公路，並開啟水庫拉高北頓涅茨河水位。一名負責加強公路沿途陣地的烏軍中尉豎起大拇指說：「我們等著他們！」

    另一方面，烏克蘭誓言要找出並查明基輔周邊地區殺戮平民的幕後黑手，並呼籲國際社會為此提供幫助。基輔西北方的小鎮布查，有許多平民遭殘酷殺害，目前已在當地發現400多具屍體。《華爾街日報》報導，烏克蘭當局已動員1000名人力，透過無人機、臉部辨識軟體等工具的協助，在布查調查俄軍的戰爭罪行並蒐集相關證據。

    烏東頓巴斯地區附近的基斯利夫卡（Kyslikva），也有俄軍出沒。（圖翻攝自推特@Maxar）

    烏東頓巴斯地區附近的基斯利夫卡（Kyslikva），也有俄軍出沒。（圖翻攝自推特@Maxar）

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