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    馬立波岌岌可危！俄軍包圍猛攻 烏克蘭守軍地下隧道迎戰

    空中鳥瞰戰火下的烏克蘭港口城市馬立波，市區硝煙四起、建築物滿目瘡痍，近日俄軍將加強針對此地的攻勢。（法新社）

    空中鳥瞰戰火下的烏克蘭港口城市馬立波，市區硝煙四起、建築物滿目瘡痍，近日俄軍將加強針對此地的攻勢。（法新社）

    2022/04/13 20:41

    〔中央社〕隨著俄羅斯軍隊逼近烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），少數烏克蘭抵抗戰士希望利用市內巨大工業基地下面的隧道系統當作基地，設法減緩俄羅斯部隊的行動。

    專家說，馬立波淪陷是不可避免的，它被視為俄羅斯進攻烏克蘭東部計畫的戰略關鍵。

    但在馬立波地下基地的頑抗者，希望讓攻擊者儘可能難以征服這座亞速海（Sea of Azov）港都。

    烏克蘭反抗軍計劃與侵略者作戰的城市景觀，幾乎是為遊擊戰量身訂做的，有錯綜複雜鐵路、倉庫、煤爐、工廠、煙囪和隧道。

    迷宮般區域是烏克蘭大型煉鋼廠亞速鋼鐵廠（Azovstal），隸屬烏克蘭富豪亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）旗下的Metinvest集團。

    亞速鋼鐵廠一直是馬立波城市戰的焦點，就像附近的Azovmash機器製造廠般，後者主要生產鐵路零組件、起重機和其他大型金屬結構。

    烏東頓內茨克州（Donetsk）親俄羅斯分離運動代表巴蘇林（Eduard Basurin）說：「那是城中城。」

    「有幾個地下層可以追溯到蘇聯時代，你不能從上面轟炸。你必須到地下去清剿他們，那需要時間。」

    以色列智庫「耶路撒冷戰略與安全研究所」（JISS）分析家格林伯格（Alexander Grinberg）說，俄羅斯軍隊幾乎不可能進入隧道。

    他告訴法新社：「他們可以嘗試，但他們會被屠殺，因為隧道的防衛者絕對會在戰術上占上風。」

    戰士在過去對抗優勢部隊的戰鬥中，利用隧道系統發揮巨大作用。

    越共將西貢附近巨大的古芝（Cu Chi）地道系統作為攻擊美軍的地下基地，而巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在和以色列軍隊的戰鬥中也使用隧道。

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