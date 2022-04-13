傳伊朗密援俄羅斯Bavar 373飛彈系統 加強俄軍防空

德黑蘭當局向莫斯科捐贈了伊朗製造的Bavar 373防空飛彈系統，該系統類似於俄羅斯的S-300防空飛彈系統。（路透）

2022/04/13 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭到各國經濟制裁，加上戰局陷入僵持，裝備恐陷入短缺，傳出俄羅斯政府為了解決問題，開始使用從伊朗的走私武器用在烏克蘭戰爭，包含伊朗製的Bavar 373防空飛彈系統。

據《衛報》報導，有親伊朗的伊拉克民兵組織成員供稱，俄羅斯在伊朗武器走私網路的幫助下，正在從伊拉克獲得彈藥和軍事裝備，包含RPG火箭彈、反戰車飛彈與巴西設計的火箭發射器系統已從伊拉克運往俄羅斯，德黑蘭當局也向莫斯科捐贈了伊朗製造的Bavar 373防空飛彈系統，該系統類似於俄羅斯的S-300防空飛彈系統，伊朗同時還歸還給俄羅斯一套S-300系統。

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軍事專家呂禮詩今在臉書指出，伊朗自製、號稱性能比S-300更為先進的Bavar-373防空飛彈，與伊朗先前購入的S-300防空飛彈，由伊朗北部的安薩利港（Bandar Anzali）穿越裏海，運往俄羅斯南部伏爾加河匯入裏海處的阿斯特拉罕港（Astrakhan）。

他認為，俄軍意識到營級戰術群（BTG）防空能力薄弱，加上戰鬥過程中，有一部分的S-300遭到烏克蘭無人機摧毀，且不願意抽調國境防禦的飛彈部隊，於是開始回購過去銷往各國的S-300防空飛彈；而伊朗也想測試一下Bavar-373防空飛彈的能力，雙方就一拍即合了。

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