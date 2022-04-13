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    為俄軍進攻頓巴斯布局 烏克蘭炸通道開水庫洩洪

    俄羅斯持續對頓巴斯地區發動攻勢。圖為頓巴斯逃難的老婦。（法新社）

    俄羅斯持續對頓巴斯地區發動攻勢。圖為頓巴斯逃難的老婦。（法新社）

    2022/04/13 17:34

    〔中央社〕烏克蘭預期俄羅斯將對頓巴斯地區發動攻勢，事先炸掉連結此區的通道，並開啟水庫拉高北頓涅茨河水位，在烏東有高地起伏平原上的一條公路，現在看來將扮演重要的戰略角色。

    這條有兩線道的通道通往哈爾科夫（Kharkiv）與頓內茨克（Donetsk）地區，是烏克蘭東北部其中一條重要道路。

    這條公路就像通往烏克蘭掌控區頓巴斯（Donbas）市中心的箭頭，被夾在兩個親俄獨立小國之間，南方有頓內茨克（Donetsk），東側為盧甘斯克（Lugansk），現在俄軍將從北方進攻。

    法新社報導，一名負責加強公路沿途陣地的中尉豎起大拇指說：「我們等著他們！」

    這條公路旁邊的森林開滿春季綻放的藍鈴花，樹林裡擺著經過偽裝的軍事裝備。

    烏方已用推土機挖起壕溝陣地，部署好的大砲與裝甲車輛大致上都已塗上泥土。

    這條道路上也擺著反戰車障礙物。隨著冬季即將結束，地面變得濕漉漉，讓俄軍很難在野地裡行進，烏軍將目標設在守好柏油路。

    自幾天前奪下伊久姆（Izyum）後，俄軍就在雙胞胎城市斯拉揚斯克（Slavyansk）與克拉莫托斯克（Kramatorsk）北方約20公里處紮營。克拉莫托斯克是烏克蘭掌控區頓巴斯的首府。

    根據美國智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War），在「烏克蘭戰爭的下一場重要戰役」，斯拉揚斯克將是兵家必爭之地。

    從伊久姆到烏軍精銳部隊駐紮的克拉斯諾皮利亞村（Krasnopillia），這個地區如今變成作戰前線。

    一名高階軍官說，「俄軍準備發動攻勢，我們知道他們準備攻擊」，他還提到俄羅斯直升機活動增加，這通常是即將有大規模作戰行動的跡象。

    這名曾在2014年與親俄分離主義者交戰過的軍官說：「我們正做好準備…我們已在沿路為他們準備了一些驚喜。」

    在這條公路東方數公里處，蜿蜒流經種滿松樹山丘的北頓涅茨河（Seversky Donets River）形成天然屏障，可阻擋入侵者進攻。

    北頓涅茨河上有8座水庫，烏軍已打開其中幾座水壩，讓通過此處變得更加困難。有當地居民說：「水位已上升了兩公尺。」

    跟波哥羅迪契涅村（Bogorodychne）一條通道一樣，進入此區的十字路口都被炸掉。

    在下游3公里處，位於觀光勝地斯韋托戈爾斯克（Svyatogirsk）的一座橋梁目前還可通行，不過上面已埋好地雷，之後準備炸毀。

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