為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    從官場高材生到鬧翻兩派 林鄭月娥挨批「不是領袖而是執行者」

    香港特首林鄭月娥在本月4日宣布放棄競選連任。（歐新社資料照）

    香港特首林鄭月娥在本月4日宣布放棄競選連任。（歐新社資料照）

    2022/04/13 10:13

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥在本月4日宣布放棄競選連任，她曾經是外媒口中的「官場高材生」，如今卻被北京冷對待，各界對她的評價也難說正面。

    《德國之聲》報導，林鄭月娥在上任時，曾經提出一系列關於住房、勞工福利與教育的政策規劃，並設立對基層長者的退休金津貼，而當年各界並不懷疑對於這位資深政務官的能力，然而到了現在，林鄭月娥放棄連任機會，香港政界並不感到意外，北京甚至冷處理，不像前任特首梁振英宣布不連任時，由中央單位發聲明表達惋惜與肯定。

    報導表示，林鄭月娥在建制派與民主派兩方都受到批評，以建制派來說，行政會議成員葉國謙指出，林鄭月娥的作風得罪不少人，另外有不具名建制派人士說，林鄭月娥高傲囂張，對建制派態度很不屑，認為她不是領袖，而是執行者，或許能把北京的指令執行妥當，但自己做決策都會出事。

    至於民主派方面，林鄭月娥當選時曾經盼望大和解，雙方都希望能修補錢潮裂痕，但前民主黨立法會議員許智峰表示，即便閉門會面，林鄭月娥也是講多於聽，所有涉及原則的政策都不買帳，從未為了香港民意而跟北京爭取。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》不再演戲的中國：文人治港時代結束，武鬥派即將接管香港
    2022/04/11 09:17

    自由開講》不再演戲的中國：文人治港時代結束，武鬥派即將接管香港
    扮演林鄭遭炮轟 香港才子最新下埸曝光
    2022/04/09 16:17

    扮演林鄭遭炮轟 香港才子最新下埸曝光

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    香港政務司司長李家超辭職 預料參選特首
    2022/04/06 16:17

    香港政務司司長李家超辭職 預料參選特首
    武漢肺炎》香港第5波疫情已8136病歿 林鄭月娥：疫情急且猛
    2022/04/05 20:18

    武漢肺炎》香港第5波疫情已8136病歿 林鄭月娥：疫情急且猛

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播