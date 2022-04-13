從官場高材生到鬧翻兩派 林鄭月娥挨批「不是領袖而是執行者」

香港特首林鄭月娥在本月4日宣布放棄競選連任。（歐新社資料照）

2022/04/13 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥在本月4日宣布放棄競選連任，她曾經是外媒口中的「官場高材生」，如今卻被北京冷對待，各界對她的評價也難說正面。

《德國之聲》報導，林鄭月娥在上任時，曾經提出一系列關於住房、勞工福利與教育的政策規劃，並設立對基層長者的退休金津貼，而當年各界並不懷疑對於這位資深政務官的能力，然而到了現在，林鄭月娥放棄連任機會，香港政界並不感到意外，北京甚至冷處理，不像前任特首梁振英宣布不連任時，由中央單位發聲明表達惋惜與肯定。

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報導表示，林鄭月娥在建制派與民主派兩方都受到批評，以建制派來說，行政會議成員葉國謙指出，林鄭月娥的作風得罪不少人，另外有不具名建制派人士說，林鄭月娥高傲囂張，對建制派態度很不屑，認為她不是領袖，而是執行者，或許能把北京的指令執行妥當，但自己做決策都會出事。

至於民主派方面，林鄭月娥當選時曾經盼望大和解，雙方都希望能修補錢潮裂痕，但前民主黨立法會議員許智峰表示，即便閉門會面，林鄭月娥也是講多於聽，所有涉及原則的政策都不買帳，從未為了香港民意而跟北京爭取。

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