他是普廷親密好友！ 澤倫斯基爆逮捕親俄派政治領袖

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在烏克蘭的親密好友梅德維楚克（Viktor Medvedchuk）被捕。（圖擷取自澤倫斯基Telegram）

2022/04/13 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭親俄派政治領袖兼國會議員梅德維楚克（Viktor Medvedchuk）逃亡下落不明，烏克蘭政府12日表示，情報部門在1次特別行動中，逮捕梅德維楚克，他身穿烏克蘭軍裝試圖掩人耳目。

綜合媒體報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在烏克蘭的親密好友梅德維楚克因涉嫌「資助恐怖主義」的叛國罪，自2021年5月13日開始被烏克蘭當局軟禁，但卻在今年2月28日，也就是俄羅斯入侵的4天後逃離失蹤。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日在社交平台Telegram上貼出1張戴著手銬、身穿烏克蘭軍裝坐在椅子上的梅德維楚克照片，「感謝烏克蘭國家安全局（SBU）展開1次特別行動。做得好！詳情稍後公布。榮耀歸於烏克蘭！」

烏克蘭國家安全局也在推特上公布梅德維楚克被捕的照片，同時對其他與俄羅斯結盟的烏克蘭人發出警告。烏克蘭國家安全局局長巴柯諾夫（Ivan Bakanov）表示，任何叛徒都不會逍遙法外，將根據烏克蘭法律被追究責任。

烏克蘭親俄派政治領袖兼國會議員梅德維楚克（Viktor Medvedchuk）身穿烏克蘭軍裝試圖掩人耳目。（圖擷取自烏克蘭國家安全局）

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