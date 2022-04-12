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    捷克公司免費教烏克蘭人射擊 回國作戰至少能自保

    捷克1家安全公司為了幫助烏克蘭，貢獻一己之力，免費提供居住海外的烏克蘭素人射擊訓練。（美聯社）

    捷克1家安全公司為了幫助烏克蘭，貢獻一己之力，免費提供居住海外的烏克蘭素人射擊訓練。（美聯社）

    2022/04/12 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克1家安全公司為了幫助烏克蘭，貢獻一己之力，免費提供居住海外的烏克蘭素人射擊訓練，若有一天烏克蘭需要這些人回國作戰，就可派上用場，即便不能在短短數小時內達到士兵程度，但至少有能力自保。

    《美聯社》報導，自從俄羅斯發動殘酷攻擊以來，各地烏克蘭人抵達捷克第二大城布爾諾，迄今為止至少有130人接受培訓，學習如何安全運用槍械，並能對敵人造成傷害的基本知識技能，以及在戰場上移動與急救課程。

    22歲素人學員鄧比次卡（Olha Dembitska）舉起AK-47發射4槍，其中1發擊中目標，「第1次很難」，並透露自己是從社群媒體、友人方面得知家鄉慘狀，痛批俄軍暴行令人恐懼，「我受夠了」、「如果烏克蘭需要我，我可能就會回去」。

    安全公司CS Solutions所有者拉塔傑斯基（Michal Ratajsky）認為，此舉可以提振烏克蘭人士氣，也能表達支持，短短3小時雖然無法創造奇蹟，但應足以將新的、不熟悉的技能介紹給烏克蘭人，「我們明白，我們不會在這3小時內就讓他們成為即戰力，重點是他們的安全」。

    拉塔傑斯基指出，像烏克蘭這樣的戰爭中，大約8成部隊損失是由火砲及飛彈所致，因此自我保護意識、急救知識，可能更有助於生存。

    拉塔傑斯基說，另有部分參與者再回來上課，有些人來自奧地利維也納，有的則是從西歐返回烏克蘭途中來培訓，「烏克蘭人對俄羅斯入侵感到憤怒，決心要結束這場戰爭，他們認真以對並想做點什麼」。

    沒當過兵的38歲學員內奇波倫柯（Yehor Nechyporenko）表示，培訓對他非常實用，直言不會眼睜睜看著整個國家被俄羅斯佔領。

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