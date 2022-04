啪啪！俄軍稱摧毀援烏S-300防空系統 斯洛伐克發聲明打臉了

2022/04/11 21:24

〔即時新聞/綜合報導〕斯洛伐克8日宣布提供一套俄系S-300防空飛彈系統給烏克蘭,且已運抵烏克蘭境內,今(11)日俄羅斯外交部宣稱,摧毀「一個歐洲國家提供給烏克蘭的」S-300系統,但未指明是哪個國家提供的;斯洛伐克卻直接發正式聲明,強調:「我們的S-300沒有被摧毀。」

綜合外媒報導,俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)今宣稱,俄軍在10日發射「口徑」(Kalibr NK SS-N-30,北約代號SS-N-30A)巡弋飛彈,摧毀隱藏在烏克蘭中東部城市聶伯羅郊區一個機庫中的四架S-300發射器:「高精度海上發射的口徑飛彈摧毀了一個歐洲國家向基輔政權交付的S-300防空設備。」但未明說是哪個國家所提供的。

而近日才向烏克蘭提供S-300的北約成員國斯洛伐克否認援烏的防空系統被俄軍擊中;斯洛伐克總理黑格爾(Eduard Heger)辦公室發出聲明指出,俄羅斯稱S-300已被摧毀的報導是「虛假信息」,強調:「我們的S-300沒有被摧毀。」

#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It's a #hoax. Officially confirmed by ????????.