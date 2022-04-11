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    啪啪！俄軍稱摧毀援烏S-300防空系統 斯洛伐克發聲明打臉了

    斯洛伐克發聲明，強調S-300防空飛彈系統沒有被摧毀。（圖擷取自Twitter@eduardheger、路透，本報合成）

    斯洛伐克發聲明，強調S-300防空飛彈系統沒有被摧毀。（圖擷取自Twitter@eduardheger、路透，本報合成）

    2022/04/11 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克8日宣布提供一套俄系S-300防空飛彈系統給烏克蘭，且已運抵烏克蘭境內，今（11）日俄羅斯外交部宣稱，摧毀「一個歐洲國家提供給烏克蘭的」S-300系統，但未指明是哪個國家提供的；斯洛伐克卻直接發正式聲明，強調：「我們的S-300沒有被摧毀。」

    綜合外媒報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今宣稱，俄軍在10日發射「口徑」（Kalibr NK SS-N-30，北約代號SS-N-30A）巡弋飛彈，摧毀隱藏在烏克蘭中東部城市聶伯羅郊區一個機庫中的四架S-300發射器：「高精度海上發射的口徑飛彈摧毀了一個歐洲國家向基輔政權交付的S-300防空設備。」但未明說是哪個國家所提供的。

    而近日才向烏克蘭提供S-300的北約成員國斯洛伐克否認援烏的防空系統被俄軍擊中；斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）辦公室發出聲明指出，俄羅斯稱S-300已被摧毀的報導是「虛假信息」，強調：「我們的S-300沒有被摧毀。」

    斯洛伐克日前宣布捐贈烏克蘭俄製S-300防空飛彈系統。（路透）

    斯洛伐克日前宣布捐贈烏克蘭俄製S-300防空飛彈系統。（路透）

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