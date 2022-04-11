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    6架中國「運-20」運輸機現身塞爾維亞 疑為交付中程防空飛彈

    6架中國「運-20」運輸機在9日凌晨抵達塞爾維亞首都貝爾格勒，「運-20」載運的貨物疑為中國的「紅旗22型」防空系統。圖為「運-20」。（美聯社）

    6架中國「運-20」運輸機在9日凌晨抵達塞爾維亞首都貝爾格勒，「運-20」載運的貨物疑為中國的「紅旗22型」防空系統。圖為「運-20」。（美聯社）

    2022/04/11 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯盟友塞爾維亞於本月9日在一次行動中接收中國防空系統，6架中國「運-20」運輸機在9日凌晨抵達塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）的一處民用機場。專家表示，「運-20」運輸機載運的貨物很有可能是塞爾維亞向中國購買的「紅旗22型」中程地對空防空飛彈系統。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，長期追蹤飛行器航跡的推特帳戶「Evergreen Intel」表示，在8日晚間發現在土耳其伊斯坦堡以北的上空有6架中國「運-20」，「運-20」以單列編隊飛行，最後這6架「運-20」降落在貝爾格勒的尼古拉特斯拉國際機場（Nikola Tesla Airport）。在「運-20」降落之際，也有多位航空迷拍到「運-20」身影。

    《美聯社》引述「戰區」報導，指出有多名專家認為，北京當局經由土耳其、保加利亞等至少2個北約成員國的領空運送武器，證明中國的全球影響力正不斷擴大。中國交付的這批武器，是塞爾維亞過去曾打算引進的「紅旗22型」中程地對空防空飛彈系統。

    塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）9日就預告，他將在12日或13日展示塞爾維亞軍方的「最新驕傲」。武契奇過去曾抱怨，因俄烏戰爭影響，塞爾維亞週邊的北約盟國都拒絕讓載運「紅旗22型」的運輸機飛越他們的領土。

    過去美國也曾在2020年警告塞爾維亞不要購買「紅旗22型」，若塞爾維亞真的想加入歐盟等西方聯盟，就必須讓自身的軍備與西方接軌。據悉，塞爾維亞購買的是「紅旗22型」的出口型號「FK-3」，這套系統常拿來與美國的愛國者系統、俄羅斯的「S-300」相比較，塞爾維亞屆時將成為歐洲地一個使用中國防空飛彈的國家。

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