拜登上週與裴洛西互親臉頰 白宮：不算「密切接觸」

白宮5日舉行「可負擔健保法」（Affordable Care Act）推出12周年慶祝活動，美國總統拜登（左）與眾議院議長裴洛西互親臉頰致意。（美聯社）

2022/04/10 20:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）7日傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）採檢結果呈陽性，屬無症狀患者，原定的訪台行程因此延期。裴洛西5日曾與美國總統拜登在打招呼時互相親吻對方臉頰。對此，白宮方面不認為此行為算是「密切接觸」，因為其不符合在6英尺（約183公分）距離內接觸達15分鐘的標準。

前總統歐巴馬卸任5年多後，5日第一次回到白宮，與拜登、副總統賀錦麗以及裴洛西等人，在白宮東廳（East Room）共同慶祝「可負擔健保法」（Affordable Care Act）推出12周年。

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據美聯社報導，被問及總統與眾議院議長的互動是否算親密接觸時，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）回答說：「CDC對於密切接觸的定義是在一段時間內，6英尺距離內，接觸15分鐘，他們並不符合這個標準。」

莎琪還表示，拜登仍計畫繼續公開日程，包括舉辦大型活動。此外，白宮方面7日表示，拜登6日晚的武肺檢測結果為陰性。

近日，拜登身邊多人確診武肺。當地時間6日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長加蘭（Merrick Garland）和副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）都被證實確診，他們因2日參加華府著名新聞組織烤架俱樂部（Gridiron Club）一年一度的晚宴而染疫，美國維爾薩克（Tom Vilsack）10日也證實中鏢，目前這場晚宴已有53名官員與新聞從業人員確診。

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