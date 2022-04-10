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    幹話王！ 俄大使：俄羅斯無法容忍烏克蘭平民遭殺戮

    俄羅斯駐美大使安托東諾夫。（法新社檔案照）

    俄羅斯駐美大使安托東諾夫。（法新社檔案照）

    2022/04/10 16:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯部隊占領烏克蘭首都西北方郊區布查鎮（Bucha）期間，血腥屠殺當地平民的暴行鐵證如山，不過俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）9日宣稱，俄國無法容忍烏克蘭境內平民遭殺戮。安托諾夫在俄烏開戰前，也信誓旦旦地強調，俄羅斯不會攻擊烏克蘭，因為不符合莫斯科的利益。

    安托諾夫是德國智庫席勒研究所（Schiller Institute）的線上會議中，發表此一最新言論。他說：「顯而易見，美國及其盟友需敦促烏克蘭遵守國際人道法。我們永遠不會容忍平民遭殺戮，被俘士兵遭酷刑折磨和殺害也是一樣不可饒恕。」

    俄羅斯當局至今仍聲稱「布查大屠殺」是烏軍自導自演，也反控烏軍才是空襲烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站的兇手。該慘案造成至少50人喪生和近百人受傷。

    自今年2月24日對烏克蘭採取軍事行動以來，俄國始終否認攻擊烏國平民。俄國政府上月30日宣稱要減少基輔附近攻擊，西方國家認為俄軍打算重整旗鼓，集中火力攻擊烏東地區。

    2月5日，當外界普遍認為俄國即將侵略烏克蘭之計，安托諾夫也曾出面「闢謠」。他說：「俄羅斯不會攻擊任何人，因為無利可圖，也不符合我們的利益。建立俄羅斯侵略的虛假說辭，是無稽之談。」

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