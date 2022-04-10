南韓增逾16萬例 本週發佈防疫新措施

南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，據官方通報昨新增確診16萬4481例，目前累計總確診數超過1533萬例。（歐新社）

2022/04/10 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，據官方通報昨新增確診16萬4481例，目前累計總確診數超過1533萬例。

綜合韓媒報導，據中央防疫對策本部10日通報，截至今日0時，單日新增確診16萬4481例，本土社區感染佔16萬4454例，境外輸入27例，單日新增死亡329例，現有重症患者達1114例，經過2日後再攀升至1100例以上。全國總確診數達1533萬3670例，累計死亡總達1萬9421例、平均致死率為0.13％。

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報導指出，相較前1日單日確診數減少約2萬例，相較前1週減少6.9萬例左右。自2月27日以來，週日單日新增確診病例數時隔6週後下降至20萬例以下，不過考量週末篩檢量減少因素，不排除確診數在本週三有回升的可能性。

南韓政府表示，本週將宣布「後Omicron時期防疫體系」等防疫調整方案，以達到進一步解除社交距離，並使醫療日常化至疫情前情況。

據悉，截至10日，南韓接種第1劑疫苗人口數達87.7%，完整接種疫苗人口數有86.7%，第3劑人口達64.2%。

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