不聽勸硬要玩青竹絲！ 白目男下秒臉腫成豬頭

男子不聽勸，把玩青竹絲。（圖取自微博_香港正義姐蘭雪寶）

2022/04/09 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳一段影片，一名中國男子在路邊逗弄青竹絲，一旁友人勸他不要碰，他不但不聽勸，還直接用手抓起青竹絲把玩，最後結局是，男子慘遭蛇吻被抬上救護車，臉腫得如同豬頭。

網友將影片PO微博上，一名中國福建男子在路邊發現一條綠色小蛇，不但不害怕還伸手去抓，一旁的友人不斷提醒他，那是青竹絲不要去動，但男子不理會。

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接著，鏡頭一轉，玩蛇男子就被抬上救護車了，到了醫院後可以看到男子臉部整個浮腫，甚至連說話都有困難。

不少網友留言說，「青竹絲這麼厲害的嗎？嚇死人」、「無知者無懼」、「為什麼要玩蛇」、「以身試毒，偉大」。

赤尾青竹絲，台語俗稱「赤尾鮐（tshiah-bué-tai）、焦尾仔（ta-bué-á）」，又有青竹蛇或青竹鏢的別名，分布在台灣、中國、印度、尼泊爾、緬甸、泰國等地，屬蝮亞科竹葉青屬毒蛇，總共有3個亞種，與為雨傘節、眼鏡蛇、鎖鏈蛇、龜殼花、百步蛇並列於台灣六大毒蛇。

衛福部指出，青竹絲是台灣常見的六種毒蛇之一，被咬傷時，毒牙痕明顯，局部會疼痛、腫脹，皮下可見瘀血，少數有水泡或血泡（延遲就醫時較明顯）。青竹絲的毒液屬於出血性毒，對人類血小板及凝血因子之影響程度小，致死率低。

男子慘遭蛇吻面部腫得跟豬頭一樣。（圖取自微博_香港正義姐蘭雪寶）

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