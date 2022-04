親眼見證布查鎮慘狀 馮德萊恩：俄軍有戰爭罪嫌疑

2022/04/09 20:13

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今(9)日表示,俄羅斯軍隊對烏克蘭平民的作為「疑似」觸犯了戰爭罪,但還需要進一步蒐集證據。

馮德萊恩昨日在烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)的陪同下,曾前往基輔近郊的布查鎮(Bucha)探訪,她當時目睹了裝著許多罹難者遺體的屍袋,面色十分沉重。

《路透》報導,烏克蘭之行結束後,馮德萊恩在回程的火車上對媒體表示,「我的直覺告訴我:如果這不是戰爭罪的話,那什麼才是戰爭罪?不過我是一名受訓過的醫生,律師們也必須謹慎的調查。」她後續表示,歐盟正與烏克蘭合作蒐集戰爭罪證據,以便未來在法庭上能派上用場。

馮德萊恩又說,「我看過照片了,是什米加爾給我看的:他們(俄軍)經過時殺害了平民。我們也親眼見證過了,城市裏頭的殘破光景就是在針對平民,民宅可不是軍事目標。」

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)今日則表示,俄軍在布查的殺害平民的行為觸犯了戰爭罪,必須究責。「我們不能漠視,這就是一種犯罪,是我們不能接受的戰爭罪行,那些做出這些事的人必須被追究責任。」

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6