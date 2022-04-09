親眼見證布查鎮慘狀 馮德萊恩：俄軍有戰爭罪嫌疑

歐盟執委會主席馮德萊恩（左）在參訪完布查鎮後，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）一同出席記者會。（法新社）

2022/04/09 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今（9）日表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭平民的作為「疑似」觸犯了戰爭罪，但還需要進一步蒐集證據。

馮德萊恩昨日在烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）的陪同下，曾前往基輔近郊的布查鎮（Bucha）探訪，她當時目睹了裝著許多罹難者遺體的屍袋，面色十分沉重。

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《路透》報導，烏克蘭之行結束後，馮德萊恩在回程的火車上對媒體表示，「我的直覺告訴我：如果這不是戰爭罪的話，那什麼才是戰爭罪？不過我是一名受訓過的醫生，律師們也必須謹慎的調查。」她後續表示，歐盟正與烏克蘭合作蒐集戰爭罪證據，以便未來在法庭上能派上用場。

馮德萊恩又說，「我看過照片了，是什米加爾給我看的：他們（俄軍）經過時殺害了平民。我們也親眼見證過了，城市裏頭的殘破光景就是在針對平民，民宅可不是軍事目標。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今日則表示，俄軍在布查的殺害平民的行為觸犯了戰爭罪，必須究責。「我們不能漠視，這就是一種犯罪，是我們不能接受的戰爭罪行，那些做出這些事的人必須被追究責任。」

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen （@vonderleyen） April 8, 2022

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