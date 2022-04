加速加入歐盟！烏克蘭：預計6月可成為「候選國」

2022/04/09 19:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾40天,歐盟也因此將「加速」烏克蘭的入盟申請,烏克蘭官方今(9)日說,預計6月可獲得「候選國」資格。

據《衛報》報導,歐盟執委會日前表示將加入烏克蘭入盟申請,烏克蘭歐洲及亞特蘭大區域整合部副部長斯特凡尼希娜(Olga Stefanishyna)今天則說,烏克蘭已做足準備,隨時都可以加快進程。

斯特凡尼希娜也說,烏克蘭預計6月就會獲得「歐盟候選國」資格。她說,俄羅斯侵略者想要讓烏克蘭的民主倒退,但加入歐盟是烏克蘭復原和勝利的計劃之一部分。

據悉,歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)9日已親手將入會相關文件交給烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)。

