軍武百科》斯洛伐克贈送S-300防空系統 烏軍立刻上手

斯洛伐克捐贈烏克蘭俄製S-300防空飛彈系統，這樣的軍火捐助方式相當適合烏克蘭，因為烏國本身就有使用S-300，而且還能生產部分零件。俄羅斯S-300示意圖。（路透）

2022/04/09 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克捐贈烏克蘭俄製S-300防空飛彈系統，美國方面將會以愛國者飛彈回饋。事實上，這樣的軍火捐助方式相當適合烏克蘭，因為烏國本身就有使用S-300，而且還能生產部分零件。

S-300是前蘇聯為了防禦飛機和飛彈所開發的，從1980年代開始部署在各大工業與行政設施，後續更發展出攔截彈道飛彈的型號。S-300共有3個不同的系列，分別為S-300P家族、S-300F家族以及S-300V家族，晚近版本配有更先進的防空飛彈、雷達以及更遠的射程和鎖定目標的能力。

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S-300P家族為輪式車輛搭載的發射系統，P意指蘇聯時期的國土防空軍，最初型號S-300PT在1978年投入使用，但具有不少缺點，例如抵達地點後光是設置到發射就需要1個多小時，而且發射管可能會過熱燒毀，接下來的S-300PT-1和S-300PT-1A做了不少改進，例如採用垂直發射系統並讓準備時間減少到30分鐘左右，且射程提高到75公里。

S-300P家族在1985年左右推出S-300PS和S-300PM，具有攜帶核彈頭的能力，射程更增加為90公里。最現代化的S-300P系列則為1997年開發的S-300PMU-2，不僅可以對付短程彈道飛彈還能攔截中程彈道飛彈，射程也提升到195公里，最多能同時鎖定6個目標。

至於S-300F家族則是改成艦載發射，F指的是俄語中的艦隊，先後加裝在卡拉級、光榮級和基洛夫級巡洋艦上，最新版本為1990年推出的S-300FM，射程達150公里，飛彈速度則為6馬赫（約時速7350公里）。

在S-300V家族方面，V意為地面部隊，如果說S-300P系列是為俄國國土提供防空能力，那麼S-300V就是專屬俄羅斯陸軍的防空系統，其最主要的優先事項在於防禦彈道飛彈，因此和其他S-300在設計上有所不同。

1983年投入使用的S-300V，搭載在履帶式運輸車上，比S-300P家族擁有更好的越野機動性，其搜索、追踪和指揮系統並不像S-300P那樣需要統一指揮，可以進行獨立作業，射程在200公里左右，同時可鎖定6個目標。

S-300V的升級版S-300VM，號稱是全球首個可以同時攻擊巡弋飛彈、彈道飛彈和飛機的防空系統，另外，S-300V4版本在防空飛彈速度7.5馬赫（約時速9187公里）時，射程達400公里，9馬赫（約時速1.1萬公里）時射程則為350公里。

目前全球有多國使用S-300防空系統，主要都是S-300P家族，例如中國、北韓、印度、越南、埃及、希臘、伊朗、哈薩克、阿爾及利亞、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、保加利亞、衣索比亞。另外，烏克蘭除了S-300P之外還有S-300V系列，而斯洛伐克此次捐贈給烏國的是S-300PMU版本。

S-300防空飛彈系統能力諸元：

射程範圍：視型號從90公里到400公里不等

飛行速度：視型號從6馬赫至9馬赫（約時速7350公里至1.1萬公里）

導引方式：指令導引與雷達鎖定

攔截目標：彈道飛彈、巡弋飛彈、飛機，同時可鎖定6個目標

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