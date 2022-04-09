俄軍找死「紅森林」挖壕溝 車諾比核電廠房間測出輻射超標

「紅森林」現在仍是世界上核汙染最嚴重區域，大部分的放射性粒子都存在於土壤中，俄軍卻於佔領車諾比核電廠期間跑進去挖壕溝。（路透）

2022/04/09 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，刻意拿下車諾比核電廠地區，不過目前已經從該區撤軍；佔領期間，有證據顯示俄軍在輻射超量的「紅森林」挖壕溝，這種瘋狂行為不僅讓俄軍士兵本身承受過量輻射，也把輻射塵給帶了出來，使核電廠原本正常的房間也沾染輻射塵，使輻射量高於自然標準。

根據《CNN》報導，烏克蘭在車諾比核電廠宿舍房間中探測到略高於自然輻射標準的輻射量，這些房間裡面沒有明顯的放射性物質來源，原本也很安全，為何產生如此改變？烏克蘭大兵烏戈爾科夫（Ihor Ugolkov）解釋，因為「俄軍去了紅森林，輻射塵沾在他們的鞋子上被帶了回來」，「其他地方還好，但這裡的輻射增加了，因為他們（俄軍士兵）住在這裡」。

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原來，在俄羅斯控制車諾比核電廠地區近一個月期間，這些房間成為士兵宿舍，而俄軍據信都在輻射污染地區行動；儘管房間的輻射量不足以因一次性接觸而對人類造成傷害，但長期接觸下還是會影響健康，烏戈爾科夫表示，「俄軍到處走來走去，他們撤退也帶走了一些輻射塵」。

烏克蘭能源部長加魯琴科（German Galushchenko）表示，「這一切真的太瘋狂了，我真的不知道他們為什麼這樣做（跑進紅森林）」。

「紅森林」一詞源自於1986年車諾比核災，數十平方公里面積的松樹因吸收輻射變紅而得名，現在仍是世界上核汙染最嚴重區域，大部分的放射性粒子都存在於土壤中，俄軍卻於佔領車諾比核電廠期間在「紅森林」挖壕溝。目前該地區已重新由烏克蘭掌握，烏克蘭國家核電公司日前公開鳥瞰畫面證實俄軍的無知行徑。

烏克蘭工作人員正在測量俄軍戰壕附近地區的輻射量。（路透）

俄軍占領車諾比核電廠期間，還洗劫了電廠員工的個人財物。（歐新社）

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