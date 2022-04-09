為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美太空里程碑 SpaceX首次送商業旅行團上國際太空站

    SpaceX太空船將4位商業太空人送上國際太空站。（路透）

    SpaceX太空船將4位商業太空人送上國際太空站。（路透）

    2022/04/09 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕民間太空公司近年蓬勃發展，作為領先者的SpaceX當地時間週五再寫新里程碑，首次把商業太空人團隊送往國際太空站（ISS），執行為期10天的任務，為未來的太空商業旅行邁出另一大步。

    綜合外媒報導，此次的飛行是由德州新創公司「公理太空」（Axiom Space）統籌，讓3名付費乘客與一名前美太空總署（NASA）太空人飛往國際太空站，並為旅客提供事前一切必要訓練與各項安排。

    成員包含任職公理太空的前NASA太空人洛佩茲阿雷葛里亞（Michael Lopez-Alegría），由他擔任指揮；另三人的身分為以色列籍商人、加拿大投資人和美國房地產大亨。搭乘的載具為SpaceX獵鷹九號與天龍號飛船，並由NASA提供各項技術和必要支援。

    報導指出，這並非首次付費太空旅行或非專業太空人造訪ISS，俄國就曾把聯盟號太空船（Soyuz spacecraft）座位賣給有興趣的富豪。此次任務的特殊之處在於，團員全是由私人企業籌組的平民太空人，意即本次的任務是純商業性質。

    公理太空先前揭露，10天的ISS旅程每個座位要價約5500萬美元，但沒有透露針對這次任務所耗費的金額。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬斯克入股 推特盤前應聲大漲25％
    2022/04/04 20:23

    馬斯克入股 推特盤前應聲大漲25％
    特斯拉欲再次拆股 盤前股價漲近6％
    2022/03/28 20:43

    特斯拉欲再次拆股 盤前股價漲近6％

    溫泉2房728萬起 捷運紅線搶手溫泉莊園
    頂不住通膨壓力！繼特斯拉後SpaceX也調漲
    2022/03/24 12:53

    頂不住通膨壓力！繼特斯拉後SpaceX也調漲
    SpaceX從俄制裁中得利 競爭對手變客戶
    2022/03/22 15:01

    SpaceX從俄制裁中得利 競爭對手變客戶

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    馬斯克再曝「星艦」進度 有望5月首次軌道飛行
    2022/03/22 09:33

    馬斯克再曝「星艦」進度 有望5月首次軌道飛行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播