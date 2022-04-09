美太空里程碑 SpaceX首次送商業旅行團上國際太空站

SpaceX太空船將4位商業太空人送上國際太空站。（路透）

2022/04/09 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕民間太空公司近年蓬勃發展，作為領先者的SpaceX當地時間週五再寫新里程碑，首次把商業太空人團隊送往國際太空站（ISS），執行為期10天的任務，為未來的太空商業旅行邁出另一大步。

綜合外媒報導，此次的飛行是由德州新創公司「公理太空」（Axiom Space）統籌，讓3名付費乘客與一名前美太空總署（NASA）太空人飛往國際太空站，並為旅客提供事前一切必要訓練與各項安排。

請繼續往下閱讀...

成員包含任職公理太空的前NASA太空人洛佩茲阿雷葛里亞（Michael Lopez-Alegría），由他擔任指揮；另三人的身分為以色列籍商人、加拿大投資人和美國房地產大亨。搭乘的載具為SpaceX獵鷹九號與天龍號飛船，並由NASA提供各項技術和必要支援。

報導指出，這並非首次付費太空旅行或非專業太空人造訪ISS，俄國就曾把聯盟號太空船（Soyuz spacecraft）座位賣給有興趣的富豪。此次任務的特殊之處在於，團員全是由私人企業籌組的平民太空人，意即本次的任務是純商業性質。

公理太空先前揭露，10天的ISS旅程每個座位要價約5500萬美元，但沒有透露針對這次任務所耗費的金額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法