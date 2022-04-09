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    上海人缺糧挨餓不忍了！民眾集體抗議喊「發物資」現場傳有槍聲

    8日深夜至9日凌晨，有多支影片顯示中國上海松江一處社區民眾群聚門口高喊「發物資」，引發中國網友關注。（翻攝微博）

    8日深夜至9日凌晨，有多支影片顯示中國上海松江一處社區民眾群聚門口高喊「發物資」，引發中國網友關注。（翻攝微博）

    2022/04/09 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，上海防疫手段罔顧人權，物資分配頻頻出包，平民忍無可忍，開始出現集體抗議行動；8日深夜至9日凌晨，網路上出現多支影片，顯示上海松江一處社區民眾群聚門口高喊「發物資」，引發中國網友關注。

    中國上海松江區九亭鎮8日晚間發生抗議行動，有不少民眾聚集在康亭社區門口，與「大白（意指防疫人員）」正面對質，並齊聲怒吼「康亭小區，發物資」、「發物資、發物資」，聲音響亮，抗議者有男有女，抗議過程影片被周邊大樓住戶上傳網路引發熱議。

    一名當地住戶聲稱目睹事發經過，表示該區剛開始封控時，每棟樓都有志願者服務，但後來疫情失控，由鎮上接管，志願者被撤走，每日新增確診病例也不通報，也不知確診者是否有被帶走處理。「前幾天晚上，居民就在窗戶上喊發物資，但一直沒有任何回覆」，居委會裝聾作啞，連自我篩檢設備到貨也沒有發放。

    「最後，居民們實在忍不住就鬧了」，當夜，一名男性在社區邊開車邊按喇叭抗議，「最後被大白攔下來抓住拉扯（有沒有動手打人不知道）」，其他居民見狀看不下去，「就集體下樓到小區門口要物資」，「期間，有的人問大白要物資，被大白帶進門衛室打了一頓，無監控記錄」。

    抗議影片傳上網後部分已遭刪除，傳出抗議現場有發生衝突，甚至疑似有警察鳴槍；根據《新唐人》報導，當晚致電九亭鎮派出所，值班警察稱「已經掌握」情況，並且稱警察在現場處理，不願回應是否有開槍，只要求「不傳謠、不信謠」。

    對此，中國網友相當不解，質疑物資到底去哪了？也有中國網友感嘆，「上海部分大白可是武警，真是被逼的沒辦法了」、「他們只是想吃東西，他們沒有過分要求，好想哭，這居然是2022中國上海」。還有中國網友反串狠諷該國政府「這背後肯定有外國勢力」、「說得太對了，以前境外勢力滲入還得給錢，現在給點飯吃就行了，成本這麼低能不滲入嗎？」，還有中國網友哭笑不得，表示「境外勢力這會（現在）都沒法進上海」。

    也有小粉紅嗆爆料網友「你再造謠，擾亂軍心，以叛國罪漢奸論處」，被其他人怒斥「趕緊來上海感受一下可以嗎？不給你飯吃的滋味來試試！」

    中國今日通報新增2萬5165例本土確診病例，上海佔其中2萬3624例。

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    8日深夜至9日凌晨，有多支影片顯示中國上海松江一處社區民眾群聚門口高喊「發物資」，引發中國網友關注。（翻攝微博）

    8日深夜至9日凌晨，有多支影片顯示中國上海松江一處社區民眾群聚門口高喊「發物資」，引發中國網友關注。（翻攝微博）

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