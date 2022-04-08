俄羅斯被踢出聯合國人權理事會 民團點名下一個：中國

聯合國大會7日表決暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會員權。（法新社）

2022/04/08 19:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會7日表決通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（UNHRC）的會員權，人權組織說，這項決議傳達強烈訊息，即「大規模」侵犯人權者在此無容身之地，並點名中國可能會是下一個遭除名的。

「人權觀察」組織（Human Rights Watch）在聯合國大會表決通過這項決議後說，「（聯合國）大會已經向俄羅斯領導階層釋放清晰明確訊息：一個軍隊慣常地犯下駭人聽聞侵權行徑的政府，無權擔任聯合國人權理事會成員」。國際人權服務社（ISHR）執行長林區（Phil Lynch）說，「這釋放強烈訊息，大規模侵犯人權，包括構成戰爭罪、違反人道罪行徑的國家，在人權理事會沒有容身之地」。

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聯合國人權理事會成員47席，5大地理區依比例分配席次，每年改選1/3席，各國最多只能擔任連續2屆，每屆任期3年；俄羅斯和烏克蘭都是在2021年以東歐國家身分獲選出任，任期到2023年。

一些非政府組織批評，區域團體利用提出與出缺席次相同數量的候選國，來操縱選舉。監督聯合國表現的人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）執行長諾伊爾（Hillel Neuer）過去曾說，這套選舉程序意在淘汰世界最惡名昭彰的侵犯人全國，但是卻常出現壓迫政權取得國際正當性。

諾伊爾說，他們會把目光投向其他侵犯人權國家，「我們名單上的下一個對象是：有100萬名穆斯林遭監禁的中國」，以及古巴、厄利垂亞、利比亞、茅利塔尼亞、巴基斯坦、委內瑞拉。

林區說，這項表決將「顯著強化」聯合國人權理事會，展現「不論經濟、政治力量，沒有國家能不受到檢視」。但是維吾爾族權益運動者阿巴斯（Rushan Abbas）認為，莫斯科被逐出該理事會，並不會導致中國也接著被停權，因為與俄羅斯不同的是，有太多國家在經濟上「從中國獲得好處」。

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