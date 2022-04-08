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    抗議俄軍屠殺平民 日將驅逐俄8名外交官

    日本首相岸田文雄今晚將召開記者會，說明包括逐步減少從俄羅斯進口煤炭等新一波的對俄追加制裁措施。（路透）

    日本首相岸田文雄今晚將召開記者會，說明包括逐步減少從俄羅斯進口煤炭等新一波的對俄追加制裁措施。（路透）

    2022/04/08 17:40

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕為抗議俄羅斯入侵烏克蘭並大量屠殺平民，日本改變原來消極態度，與歐美採取同樣措施驅逐俄羅斯外交官，日本外務事務次官森健良傍晚召見俄羅斯駐日大使格魯金，要求8名俄羅斯駐日外交官限期離境。另外，日本首相岸田文雄今晚將召開記者會，說明包括逐步減少從俄羅斯進口煤炭等新一波的對俄追加制裁措施。

    俄軍在烏克蘭布查的暴行曝光後，法國、義大利、德國、瑞典等歐盟國家相繼宣布驅逐俄羅斯外交人員，日本的態度原本顯得較為消極，政府發言人松野博一在5日例行記者會被問及此事時僅表示，將與7大工業國家（G7）等國際社會合作，繼續根據情況做出最妥善的回應。一般認為，日本擔心一旦驅逐俄羅斯外交官，也將遭到俄方同等報復，對於旅俄日本僑民的保護及緊急時的領事業務造成影響。

    不過日本多家媒體今天報導，多名政府相關人士透露，為了與G7國家腳步齊一，再加上俄羅斯已揚言將採取對抗措施，所以日本決定先發制人，態度也從原本的消極轉為積極。

    日本產經新聞報導，日本過去也曾根據「維也納外交關係公約」，驅逐被列為不受歡迎人物的外交使團成員，包括1973年南韓在野黨領袖金大中在東京都內飯店遭到綁架，日本將一名涉案的南韓外交官列為不受歡迎人物，令其限期離境，2006年驅逐一名提供場地給黑道開設賭場的象牙海岸外交官，2012年為抗議敘利亞發生屠殺平民事件，驅逐該國駐日大使。

    另外還有前蘇聯外交官涉嫌產業間諜被驅逐的案例，不過大都是針對個人的行為違法等理由，從未像歐美這樣大規模。

    2018年俄羅斯情報人員父女在英國遭來自俄羅斯的毒害襲擊事件，日本是G7國家中唯一未對俄羅斯外交官採取驅逐制裁的國家。

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