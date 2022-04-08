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    轟普廷冷血！行動藝術家「血染」俄駐立陶宛大使館前池塘

    數十名陳抗者身穿白色上衣，跳入遭生態染劑染紅的池塘，聲援遭俄軍無端殺害的烏克蘭人。（美聯社）

    數十名陳抗者身穿白色上衣，跳入遭生態染劑染紅的池塘，聲援遭俄軍無端殺害的烏克蘭人。（美聯社）

    2022/04/08 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍「布查大屠殺」的行徑引發全球憤怒，先前宣布將俄駐立陶宛大使館（Russian embassy in the Lithuanian）所在街道地址更改為「烏克蘭英雄街」的立國，近日有一群藝術家為了抗議俄國暴行，將館前的池塘以生態染劑染成「血之湖」，還直接跳入水中表達訴求。

    據英媒《每日郵報》報導，由4位藝術家領銜、共數十名抗議者7日參與了一場名為「泳渡」（Swimming Through）的抗議活動，藝術家們將「俄駐立陶宛大使館」前的池塘，以生態染劑染紅，並與示威者一起跳入水中，象徵目前深陷血海的烏國民眾。

    據報導，現年25歲的立陶宛女子游泳運動員美露泰（Rūta Meil​​utytė）也現身這場活動，她穿著泳衣、戴著蛙鏡，跳下血紅色的池塘中游泳，盼能向大眾凸顯侵烏戰爭的駭人程度。

    其中一位發起「血染池塘」的藝術家蒂爾曼泰特（Berta Tilmantaitė）表示：「此舉是呼籲在戰爭的面前，不要保持中立，敦促大眾應主動保護烏克蘭人的生命、自由及民主，因為他們正在遭受俄軍的虐待、性侵及殺戮。」

    據了解，在立陶宛將俄駐立國大使館所在街道改名前，拉脫維亞（Latvia）已將俄駐里加大使館（Russian embassy in Riga）所在的街道，更名為「烏克蘭獨立街」（Independent Ukraine Street）。

    4名藝術家發起了名為「泳渡」的抗議活動，將俄駐立陶宛大使館前的池塘染紅。（美聯社）

    4名藝術家發起了名為「泳渡」的抗議活動，將俄駐立陶宛大使館前的池塘染紅。（美聯社）

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