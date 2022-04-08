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    中國一線抗疫醫生成代罪羔羊 不堪受辱輕生亡

    曾支援湖北省一線抗疫而被官方表揚的黑龍江醫生時軍，卻因替患者動手術而被指為導致疫情擴散，遭警方審訊期間備受凌辱，最後以死抗爭。（取自網路）

    曾支援湖北省一線抗疫而被官方表揚的黑龍江醫生時軍，卻因替患者動手術而被指為導致疫情擴散，遭警方審訊期間備受凌辱，最後以死抗爭。（取自網路）

    2022/04/08 05:45

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，由於當局採取嚴厲封控措施，諸多匪夷所思的亂象層出不窮。曾因支援湖北省疫情防控而被官方表揚的黑龍江醫生時軍，因為替一名染疫患者動手術，被指為「疫情擴散直接責任」遭警方逮捕，審訊期間備受凌辱，最後以死抗爭。

    綜合香港明報和自由亞洲電台（RFA）報導，時軍在2020年2月支援湖北一線抗疫後，成為官方媒體吹捧的英雄，他的妻子聶文慧、八旬老母親和2名年僅12歲的女兒都被美化報導，以彰顯官方宣導的正能量，一家人還被評選為黑龍江省最美家庭。但官方在他輕生後迅速切割並封鎖消息，生前的同事和他曾支援的醫院也冷漠以對。

    報導引述網友爆料指稱，時軍是黑龍江雞東縣人民醫院神經外科主任，春節期間接治一名從中俄邊境綏芬河回來的腦血管疾病重症患者，該名患者以其母的核酸證明辦理住院手續，由於時軍為她動手術而導致院內疫情傳播，以至於全縣封閉，造成鉅額經濟損失。

    據稱警方對時軍的審訊每次都長達4至5小時，他還被迫戴著手銬、腳鐐去體檢，在同行面前受盡屈辱。警方甚至恐嚇他導致全縣損失數億人民幣，威脅要判他重刑。時軍最終不堪警方羞辱和恫嚇，以慘烈方式結束生命。

    官方公開資料顯示，2020年2月，在武漢及周邊地區疫情最危急之際，時軍主動申請趕赴湖北，被分配到應城市中醫院擔任該院2個樓層的主任。據當地知情網友透露，雞東縣的所謂疫情其實只有幾個人被測出陽性，但在政治高壓下，雞東縣所屬的雞西市防疫總指揮、市長魯長友震怒，要求嚴懲相關人士，時軍因此成為代罪羔羊。

    RFA記者就時軍之死、其調查過程的細節及當地疫情向官方查詢，但無論是雞東縣還是雞西市，對此都諱莫如深，甚至是時軍當年冒著生命危險支援的應城市中醫院，也避之唯恐不及。報導指出，中國各地官方將「動態清零」的責任和重負，直接轉嫁給一線醫護人員，並使醫護人員在基本的救死扶傷和嚴苛防疫之間進退兩難，甚至動輒得咎。

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