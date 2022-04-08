美先發制人 瓦解俄軍駭客殭屍網路

美國司法部6日宣佈瓦解一個由俄羅斯國防部軍事情報局（GRU）控制的龐大「殭屍網路」（botnet），挫敗俄國發動網路攻擊的能力。（路透）

2022/04/08 00:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國司法部6日宣佈瓦解一個由俄羅斯國防部軍事情報局（GRU）控制的龐大「殭屍網路」（botnet），挫敗俄國發動網路攻擊的能力。《紐約時報》指出，這是拜登政府又一次在俄國能夠發動攻擊前，先發制人，也是向俄國總統普廷釋放訊息。

科技新聞網站Gizmodo、TechCrunch 6日報導，這項行動是在3月間祕密進行，FBI取得法院的祕密批准令，入侵惡名昭彰的俄國駭客團體「沙蟲」（Sandworm）使用的主控伺服器，清除惡意程式Cyclops Blink，切斷俄國駭客控制受感染裝置的能力，從源頭瓦解這個殭屍網路。

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美國政府指出，「沙蟲」由俄國軍情局運作，曾在2015年攻擊烏克蘭電網，造成大規模停電；俄羅斯入侵烏克蘭之初，提供烏國軍警網路連線服務的美國電訊公司Viasat通訊衛星KA-SAT遭攻擊，據信也是「沙蟲」所為。該團體利用Cyclops Blink感染全球數千台裝置，形成「殭屍網路」，今年2月針對美國WatchGuard、台灣華碩公司防火牆設備發動攻擊，引起西方專家和政府注意。

殭屍網路可用來收集資訊、發動網路攻擊、協助網路犯罪行為等，美國官員未揣測Cyclops Blink殭屍網路的目的，但是司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在6日的記者會上說，瓦解Cyclops Blink，是美國剷除俄國犯罪活動、懲罰俄國軍事入侵烏克蘭的更廣泛行動一部份，俄國政府過去就曾利用類似的基礎架構程式攻擊烏國目標，「我們在這個殭屍網路被武器化前，就先瓦解俄國軍情局控制這些裝置的能力。」

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