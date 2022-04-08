製造基因編輯寶寶震驚全球 中國科學家判3年出獄了

中國2018年底爆發「基因編輯寶寶」一案震驚全球，主導這項實驗的中國南方科技大學前副教授賀建奎（見圖），2019年底被判處3年徒刑。（法新社）

2022/04/08 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國2018年底爆發「基因編輯寶寶」震驚全球，主導這項實驗的中國南方科技大學前副教授賀建奎，2019年底被判處3年徒刑，近日傳出已出獄。

綜合中國媒體報導，2018年11月，賀建奎在香港出席人類基因編輯國際峰會期間，聲稱已利用基因編輯技術訂製出「世界首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」，並證實有一對「能抵抗愛滋病毒」的雙胞胎女嬰降生於世；相關實驗作法震驚全球，立刻招致科學界大肆撻伐。

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2019年12月，廣東省深圳市南山區人民法院裁定，賀建奎因非法實施以生殖為目的之人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪，判處3年徒刑，罰金300萬人民幣。直到最近網路上才傳出賀建奎已出獄的消息。

中國有2家官媒的記者7日致電賀建奎，對方確認是賀本人，但表示不方便通話，未進行回應，隨即掛斷電話。

2016年與2名醫療機構員工，非法將安全性及有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術，用於輔助生殖醫療，並偽造倫理審查資料，招募男方為愛滋病感染者的多對夫婦執行實驗，並以冒名頂替、隱瞞真相的方式，讓不知情的醫師將基因編輯過的胚胎，透過輔助生殖技術移植入人體，致使2名女性懷孕，並先後產下3名基因編輯嬰兒。

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