G7外長齊譴責俄軍大屠殺暴行 支持踢出人權理事會

七大工業國組織（G7）外長今（7）日發表聯合聲明譴責俄羅斯暴行，並支持凍結俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格。圖為G7成員英、法、德、義、日、美、加國旗及歐盟旗幟。（法新社資料照）

2022/04/07 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，七大工業國組織（G7）外長今（7）日發表聯合聲明譴責俄羅斯暴行，並支持凍結俄羅斯在聯合國人權理事會的會員資格。

綜合外媒報導，俄羅斯肆虐烏克蘭情況陸續曝光，由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本組成的G7外長今（7）日發表聯合聲明，以最嚴厲的態度譴責俄羅斯在烏克蘭布查（Bucha）所犯下的暴行。

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聲明指出，俄羅斯在布查及其他烏克蘭城市所進行的大屠殺，已經可以被列為暴行且嚴重違反含《國際人道法》在內的國際法。聲明中並強調，任何犯下如攻擊平民、毀壞民生基礎設施的人，都將會被審判和究責。

G7也對烏克蘭表達堅定不移的支持，也將進一步對俄羅斯及其盟友白俄羅斯加強經濟制裁和禁令，令後者不再具備侵略的能力。

此外，G7也在大會投票表決前，呼籲各國「是時候」凍結俄羅斯在人權理事會的會籍資格了。對此，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）表示：「這是一個艱難的表決，因為需要三分之二的票，但我想會通過的。」

據悉，G7七國外長今（7）日在比利時布魯塞爾聚首，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也獲邀出席。

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