〔即時新聞/綜合報導〕奧地利今(7)日加入了其他歐盟國家的腳步,宣布以「行為與其身分不符」的名義,驅逐4名俄羅斯外交官。

《路透》報導,針對此事,奧地利外交部並沒有給出太多解釋,僅在聲明中表示,「這些人的舉止不符他們外交人員的身份。」這種用語通常暗指相關人士從事了間諜行為。

俄羅斯在奧地利共駐有3位大使與眾多外交人員,因為奧地利首都維也納是多個重要組織的所在地,例如歐洲安全與合作組織 (Organization for Security and Co-operation in Europe)、聯合國的國際原子能總署(International Atomic Energy Agency)與毒品和犯罪問題辦公室 (Office on Drugs and Crime)。

由於俄軍在烏克蘭布查的暴行,法國、義大利、德國、瑞典等歐盟國家本週相繼宣布驅逐俄羅斯外交人員。但有別於這些國家驅逐的人數與使用名義,奧地利外交部在說明時並沒有提及烏俄之間的戰事,僅表示這4位俄籍受不歡迎人士須在下週二前離開奧地利。

