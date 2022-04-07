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    加速軍援烏克蘭！美參院通過「租借法案」 二戰曾助攻抗納粹

    烏克蘭軍隊23日在哈爾科夫使用美製單兵反坦克武器「FGM-148標槍飛彈」（FGM-148 Javelin）。（法新社檔案照）

    烏克蘭軍隊23日在哈爾科夫使用美製單兵反坦克武器「FGM-148標槍飛彈」（FGM-148 Javelin）。（法新社檔案照）

    2022/04/07 20:09

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院6日晚間無異議通過烏克蘭版的「租借法案」，讓總統拜登能更有效率地提供烏克蘭武器和其他援助物資，對抗俄羅斯的侵略戰爭。

    美國新聞網站「政客」（Politico）6日報導，第二次世界大戰期間的美國「租借法案」，曾有助歐洲擊敗納粹德國。現在國會議員訴諸20世紀最重大全球戰爭所採用的不尋常戰術，是又一個跡象顯示，美國和歐洲盟邦相信，俄國入侵烏國代表隊自由世界秩序的生存威脅，同時也顯示，西方世界相信，烏克蘭能打贏這場戰爭。

    二戰初期，美國雖未參戰，但是透過「租借法案」（Lend-Lease）簡化作業流程，加速提供歐洲盟邦戰爭物資，對抗納粹德國，被視為是改變戰局的一項關鍵。

    烏克蘭總統澤倫斯基在開戰後不久，就曾呼籲美國仿效二戰的這項作法，軍援烏國；在烏克蘭軍隊證明了他們能抵擋俄國部隊後，這項「2022年烏克蘭民主防衛租借法案」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022）迅速獲得美國聯邦參議員的支持。

    烏克蘭租借法案將加速美國提供烏國軍備和其他重要物資，並且允許烏國日後才償付費用。法案共同提案人、參院外交關係委員會歐洲與區域安全合作小組主席夏亨（Jeanne Shaheen）說，「在烏克蘭戰爭進展之際，盡快給予軍事援助，攸關烏國自衛能力，對抗普廷的無端攻擊」。

    參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）6日晚間說，俄軍在烏克蘭布查市的屠殺行徑「十足邪惡」，是對烏克蘭執行「種族滅絕」，而俄國總統普廷負有罪責。

    這項法案還需要聯邦眾議院通過，之後送交總統簽署、成為法律。

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