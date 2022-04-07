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    軍情動態》尚未獲IOC認證 美派KC-46A赴北約東翼地區出任務

    美國空軍機動司令部（AMC）證實，其將KC-46A運輸／空中加油機（見圖），派至北約東翼地區，執行空中加油任務。（擷取自DVIDS官網）

    美國空軍機動司令部（AMC）證實，其將KC-46A運輸／空中加油機（見圖），派至北約東翼地區，執行空中加油任務。（擷取自DVIDS官網）

    2022/04/07 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕長期追蹤中東情勢的美國軍事分析師法蘭康納（Rick Francona）近日於社群平台透露，在尚未取得初始作戰能力（Initial Operational Capability，IOC）認證的狀況下，美國空軍將KC-46A運輸／空中加油機，派赴北約東翼地區（NATO’s eastern front）執行任務，而相關說法已獲美軍證實。

    據美國軍媒《Breaking Defense》報導，軍事分析師法蘭康納上月30日於推特發文指出，美國空軍在未公開宣布的情況下，將KC-46A運輸／空中加油機，派至北約東翼地區，於德國上空2.9萬英呎高的地方，為B-52H戰略轟炸機進行空中加油。

    對此，美國空軍機動司令部（AMC）發言人赫伯特（Chris Herbert）上尉證實，AMC司令米尼漢（Mike Minihan）於3月10日下令，批准向西班牙南部的莫隆空軍基地（Morón Air Base），部署4架KC-46A加油機及220名空軍士兵。

    另一名AMC發言人皮卡特（Damien Pickart）上校則指出，KC-46A已收到美國駐歐空軍（United States Air Forces in Europe，USAFE）指令，被派駐至東歐上空執行作戰加油任務（operational refueling mission）。

    AMC發言人赫伯特補充：「隨著KC-46A加油機已獲准執行其大部分任務，這次（空中加油）的演習又朝全面作戰能力（FOC）邁進了一步，其將提供額外的加油能力，釋出KC-135、KC-10加油機的空間，執行其它任務。」

    美國軍事分析師法蘭康納上月30日在社群平台透露，美國空軍將KC-46A運輸／空中加油機，派赴北約東翼地區執行任務。（圖擷取自@MiddleEastGuy官方推特）

    美國軍事分析師法蘭康納上月30日在社群平台透露，美國空軍將KC-46A運輸／空中加油機，派赴北約東翼地區執行任務。（圖擷取自@MiddleEastGuy官方推特）

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