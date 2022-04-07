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    呼籲擴大對俄制裁以警惕中國 坎特：勿讓台灣淪為下個烏克蘭

    多次聲援台灣的「人權鬥士」坎特呼籲世界應加強制裁莫斯科，以嚇阻北京入侵台灣。（路透，本報合成）

    多次聲援台灣的「人權鬥士」坎特呼籲世界應加強制裁莫斯科，以嚇阻北京入侵台灣。（路透，本報合成）

    2022/04/07 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕多次聲援台灣的「人權鬥士」坎特（Enes Kanter Freedom）以勇於為西藏、新疆人權問題發聲著稱，他近日再對當前的戰爭發表評論，認為中國正觀察全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，呼籲世界應加強制裁莫斯科以嚇阻北京，「台灣不能成為下一個烏克蘭」。

    綜合外媒報導，坎特多年來勇於針對人權議題批評強權，甘願承擔收入上的巨大損失與人身安全風險，使其成為世界體壇罕見的存在，他今日將出席非政府人權組織主辦的第14屆日內瓦人權民主峰會（Geneva Summit for Human Rights and Democracy），獲頒2022年勇氣獎，以表彰坎特冒著巨大風險為維吾爾人發聲的勇敢行為。

    在俄烏激戰的背景下，坎特針對中國發表了尖銳的評論，他認為，中國當局正密切關注世界各國對俄羅斯的反應，以評估入侵台灣背後的代價，坎特因此呼籲全球「應對莫斯科施加更嚴厲的制裁，嚇阻北京入侵台灣」。

    29歲的坎特來自土耳其，曾為該國國家隊效力，但當他在人權問題上批評土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）後就頻繁收到來自母國的威脅，其中甚至包括死亡恐嚇，但坎特並未屈服於強權暴力，至今仍持續關注俄羅斯、中國等強國對人權的侵犯舉動，試圖以自身影響力讓更多人知道這些國家對全球構成的威脅。

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