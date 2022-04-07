中國單日新增近2.3萬本土病例 疫情遍及26省

中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1284例，以及2萬1711例無症狀感染，單日新增本土案例近2.3萬例（2萬2995例）。（路透）

2022/04/07 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1284例，以及2萬1711例無症狀感染，單日新增2萬2995例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等26省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1323例，包含境外移入39例，本土新增1284例。本土中包含吉林890例、上海322例、浙江14例、四川10例、黑龍江9例、山西7例、福建7例、北京4例、山東4例、海南4例、河北3例、江蘇3例、江西2例、內蒙古1例、遼寧1例、安徽1例、河南1例、貴州1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬1784例，其中境外移入73例，本土2萬1711例，本土包含上海1萬9660例、吉林1546例、河北139例、江蘇75例、安徽60例、浙江41例、河南36例、江西32例、山東26例、遼寧21例、福建16例、黑龍江11例、海南9例、廣西8例、雲南6例、天津4例、湖北4例、廣東4例、四川4例、新疆4例、寧夏2例、山西2例、內蒙古1例、青海1例。

中國衛健委也指出，截至4月6日24時，中國累計確診16萬116例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬4123例當中，有85例是重症病例。

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