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    回應俄軍暴行 歐洲11國3天驅逐218名俄外交官 近年最大規模

    西班牙5日宣佈驅逐25名俄羅斯外交官、大使館人員，位於馬德里的俄羅斯大使館外被貼上反對侵略烏克蘭戰爭的海報。（路透）

    西班牙5日宣佈驅逐25名俄羅斯外交官、大使館人員，位於馬德里的俄羅斯大使館外被貼上反對侵略烏克蘭戰爭的海報。（路透）

    2022/04/06 22:05

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭布查市的暴行被揭露後，激起歐洲多國的新一波外交制裁行動，從4日到6日的3天內，已經有至少11國、共驅逐218名俄羅斯外交官和大使館人員，是近年最大規模。

    《法新社》6日報導，希臘6日加入這場外交制裁行動，宣佈驅逐12名俄羅斯外交官和領事人員。若加上過去2天多國宣佈驅逐的206人，3天內已有218名俄國外交官遭歐洲多國驅逐。

    稍早英國《衛報》5日報導，自法國、德國4日分別驅逐35名和40名俄國外交官、使館人員後，4、5日陸續有其他國家進，包括西班牙驅逐25人、義大利30人、斯洛維尼亞33人、愛沙尼亞14人、葡萄牙10人、瑞典3人、丹麥15人，立陶宛也驅逐俄羅斯大使，48小時共驅逐了206名俄羅斯外交官，是近年最大規模的外交關係斷裂；加上先前驅逐的100多人，到5日為止，俄羅斯揮軍烏克蘭以來已有325名外交官遭多國驅逐。

    俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）5日表示，這是「預謀的行動」，只會有反效果和長期影響，「是打擊雙邊關係和外交溝通管道」，俄羅斯會有「報復措施」。

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