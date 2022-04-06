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    烏克蘭女兵控訴被俘後遭俄軍酷刑 被剝光衣服、剃光頭髮

    多名烏克蘭女兵控訴在被囚期間被俄軍虐待。（圖擷取自丹尼索娃臉書粉絲專頁）

    多名烏克蘭女兵控訴在被囚期間被俄軍虐待。（圖擷取自丹尼索娃臉書粉絲專頁）

    2022/04/06 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭在本月初與俄羅斯進行換囚，烏軍在札波羅熱（Zaporizhzhia）換回86名士兵，其中有15名女兵，目前獲釋士兵都已經回到基輔。不過烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）5日指出，獲釋的烏克蘭女兵們控訴，她們在被囚禁期間，遭到俄軍虐待並施加酷刑。

    丹尼索娃在臉書指出，15名被俄軍俘虜的女兵在囚禁期間遭受酷刑及虐待，她們被帶到白俄羅斯，後來被帶往俄羅斯布良斯克（Bryansk）的一間審訊中心，在那裡被施加酷刑。

    丹尼索娃表示，被俘的烏軍女兵在男人面前被剝光衣服，被迫蜷曲在地，頭髮也被剃光，俄軍不斷審問她們，試圖造成精神壓迫，甚至有些女兵被迫拍攝俄軍的宣傳影片，並強迫以俄語發言。

    丹尼索娃強調，俄羅斯這種虐待戰俘的行為已經違反《關於戰俘待遇之日內瓦公約》的第13條內容，該條內容強調對戰俘的人道待遇，戰俘必須始終受到保護，特別是免受暴力、恐嚇、侮辱行為，以及公眾基於好奇心的煩擾行為。丹尼索娃對此也呼籲聯合國必須調查這些俄軍侵犯烏克蘭戰俘權利的不當行為。

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