穿「烏國旗配色裝」引討論 3俄太空人反應曝光

俄羅斯3名太空人阿爾捷米耶夫（中）、馬特維耶夫（右）、科薩科夫（左）。（美聯社）

2022/04/06 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯3名太空人阿爾捷米耶夫（Oleg Artemyev）、馬特維耶夫（Denis Matveev）、科薩科夫（Sergey Korsakov）先前登上國際太空站時，身穿烏克蘭國旗配色服裝，引起外界聯想討論。美國太空人范德海（Mark Vande Hei）週二替3人澄清，他們是向母校鮑曼莫斯科國立技術大學致敬，校徽正好有黃與藍元素，也透露他們對太空裝爭議感到錯愕。

《CNN》報導，范德海表示，他不避諱與國際太空站的夥伴們討論俄烏戰事，雖然時間不長，「但是我確實問過他們作何感想，有時還會提出尖銳問題，不過大家都將焦點放在完成使命上」。

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報導指出，范德海拒絕透露太空飛船上的俄羅人對於母國入侵烏克蘭的想法，「我更希望他們直接分享，而不是由我來代為發言」。他認為，入侵行動令人心碎，待在太空時深深體會到無能為力的滋味，不過也不會因此對俄籍組員改觀，「從過去、現在到未來，他們都是我親愛的朋友」。

范德海在太空待了355天後，3月30日搭乘俄羅斯聯盟號（Soyuz MS-19）太空船降落哈薩克，他說大約8小時後就能走路，「儘管搖搖晃晃的」，但還是很高興能夠回到地球。

美國太空人范德海。（法新社）

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