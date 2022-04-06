稱疫情與南韓服飾有關 中國網友大罵「小西八」投毒

北京官方聲稱，朝陽區望京SOHO「小金閣閣服裝店」引發的傳播鏈已有9人感染，其中6人是工作人員。（取自網路）

2022/04/06 05:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中，當局指稱北京市、遼寧省大連市和江蘇省常熟市的疫情，都與南韓服飾有關，中國網友為此破口大罵：「高度懷疑小西八（韓語髒話）投毒，比如在衣服吐大量的口水，以小西巴的德行幹的出來的」但也有網友吐槽，「病毒可以離開人體，在常溫下存活這麼久？」

綜合《南方都市報》等中國媒體、香港《明報》和《自由亞洲電台》（RFA）等報導，北京市當局5日聲稱，從4日下午4時到5日下午4時，全市新增1例確診，是先前通報的朝陽區望京SOHO「小金閣閣服裝店」員工，目前這條傳播鏈已有9人感染，其中6人是工作人員。

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《南方都市報》則稱，該服飾店主營南韓服飾，近期與南韓服飾有關的疫情，還包括遼寧大連新增1例陽性感染者，以及江蘇常熟的1例確診病例。據稱大連感染者為經營南韓進口服裝商店店員，其經營的南韓進口服裝、包裝袋內表面檢測出核酸陽性，不排除是因為接觸被病毒污染的進口物品而感染。

常熟確診病例也在其住處衣櫃內4份網購南韓衣物檢出陽性反應。結合中國境內南韓進口服飾相關病例，經綜合分析本例疫情與網購南韓服飾有關。

據稱韓國進口服飾導致中國武肺疫情的說法，首先是由中共機關報《人民日報》旗下的「健康時報」提出，引發熱議。中國入口網站「百度」的熱門搜索關鍵字，包括「韓國服裝和疫情的關係」、「疫情期間買韓國衣服」、「疫情期間買韓國衣服安全嗎」。在中國社群平台「微博」上，「＃大連常熟感染者或與韓國進口服裝有關＃」也成為熱門關鍵字。

大連市疾病預防控制中心4日通告，要求當地民眾近期不購買、不轉銷南韓服飾等進口物品。北京也宣布將強化對來自疫情高風險國家和地區進口貨物的防疫管理。

上月，浙江省紹興市也透過官方「微信」帳號公告，聲稱一名市民在與進口服飾發生身體接觸後感染武肺，要求購買過南韓服飾的市民接受檢測。

南韓服飾與疫情的關連性在「微博」等社群平台引發熱議，有人大罵「估計小西八投毒吧」，或批評中國政府「把關不力」，「不覺得是管理疏忽嗎？韓國（疫情）都那樣（嚴重）了，還進出口？」

也有網友質疑官方說法：「物傳人這麼厲害嗎？」、「病毒可以離開人體，在常溫下存活這麼久？」、「衣服帶病毒，說實話，這確實有點誇張」

也有網友藉此質疑中國政府的「清零」（零確診）政策：「病毒能時空伴隨這麼久，那麼在全球二百個國家放開的前提下堅持讓清零第一位，有可能做到嗎？」

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北京廚師3日接受病毒檢測。（美聯社）

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