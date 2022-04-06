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    文革再現？ 違反封城規定 中國防疫人員當街抓人「剃陰陽頭」

    中國山東一名男子疑似不配合封城私自外出，竟遭配戴紅臂章的人員強行壓制剃頭侮辱。（圖翻攝自微博）

    中國山東一名男子疑似不配合封城私自外出，竟遭配戴紅臂章的人員強行壓制剃頭侮辱。（圖翻攝自微博）

    2022/04/06 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，多個省市宣布封城。然而在高壓管控下，防疫亂象頻傳，今天（5日）中國微博就流出一段不配合「居家令」的民眾遭強行剃頭的影片，引發熱議，隨後地方政府也證實此事。

    綜合中媒報導，微博5日瘋傳一段影片引發討論，可以看到一名男子被另外2名男子抓住，據稱被抓住的是疫情期間私自外出，不配合封城期間居家令的民眾，另外兩名男子則是防疫志工，其中一人手上還戴著寫有「鳳凰鎮輔導員」的紅色臂章。

    只見2名壯漢壓制住民眾，開始拿電剪剃頭，一邊剃還一邊指責民眾「不讓你出去，你非得出去！」最後民眾的頭被剃的坑坑巴巴。

    中網友看完紛紛都同情起被剃頭的人，「有點權力就敢無法無天，這種侮辱她的做法，不是犯罪嗎？」、「拿著雞毛當令箭，明擺著侮辱他人」、「這是回到文革嗎？」、「我印象中這個畫面只有在電影裡中世紀對待異教徒使用的類似手段，真沒想到21世紀了還有如此返古的行為」、「現在不是2022年了嗎？怎麼還出現剃陰陽頭的場景？」

    之後山東省荷澤市鳳凰鎮政府證實確有此事發生，目前正在了解情況並調查。

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