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    影片流出！強押上海居民隔離 疑中國軍人動粗「不配合就揍」

    網上流出這段中國防護人員對上海市民動粗的影片，引發熱議。（圖翻攝自Reddit）

    網上流出這段中國防護人員對上海市民動粗的影片，引發熱議。（圖翻攝自Reddit）

    2022/04/05 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，重災區之一的上海更是民怨四起，網上陸續傳出當地防疫慘況。而今美國論壇Reddit又流出一段影片，一群身穿防護衣的人員粗暴的將民眾推上隔離專車，引發熱議。

    上海疫情失控，官方4日宣布執行全市核酸檢測，並有約萬名「醫務人員」從外地進駐上海，但有市民透露，這批「醫務人員」恐怕多達數萬人，當中包括大批解放軍和武裝警察，除了協助對抗疫情，還要「維穩」社會事件，不少人都反應在自家社區看到有武警持槍站崗。

    美國論壇Reddit今天也有網友分享一段影片，可以看到數名身穿白色防護服的工作人員架著民眾上隔離專車，彷彿是在對待犯人一般；如遇有抵抗者，工作人員則連推帶扯的將其強行送上車。片中就有一名女子不滿遭粗暴對待，不願配合而做出反抗動作，一名工作人員見狀直接補上兩拳，影片中還能聽到其他人替女子抱不平，質問「怎麼還打人了你們」？

    分享這段影片的網友指稱，片中穿著防護服的其實是中國解放軍，當時這輛專車是要將上海市民送到隔離處所。

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