俄軍剉咧等！ 美國支援「升級版」彈簧刀無人機 遠距獵殺坦克

升級版彈簧刀無人機「Switchblade 600」號稱坦克殺手。（取自AeroVironment官網）

2022/04/05 18:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈4月1日宣布提供烏克蘭價值3億美元（約新台幣86億元）的物資援助，其中包括被稱為「神風敢死隊」的彈簧刀無人機（Switchblade），無疑為烏軍再添對敵利器。據報導，烏克蘭將獲得最新型的彈簧刀無人機「Switchblade 600」，可以幫助烏軍在幾十公里之外精確瞄準俄軍坦克與炮兵陣地，該機型也被稱為「坦克殺手」。

《彭博》援引2位熟悉該決定的美軍消息人士報導了這個消息，並證實最新一批援烏武器會向軍火商採購後直接運送，而非自美國軍火庫存中提供。五角大廈計劃總共轉移 100架Switchblade無人機，其中最先交運的是10架「Switchblade 600」，剩下的 90架將是「Switchblade 300」的版本。

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「彈簧刀無人機」由總部設於加州的美國小型無人機系統（UAS）龍頭空境公司（AeroVironment）研發，重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭、導向系統和炸藥，可以顯示撞擊前的目標。

該無人機也是一枚飛彈，但與一般飛彈不同的是，它們可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再以難以置信的精準度對敵人進行攻擊，這種戰場利器也就是「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），或稱「遠程效應」（Long Range Effect）飛彈。

無人機有兩個型號，分別是300以及600型，300型主要用來精準打擊地面作戰人員，而600型則是用來摧毀裝甲車輛或是坦克。300型可擊中11公里以外的目標，而600型可以飛行40分鐘，飛行距離最長可達約80公里。

在去年12月，空境公司展示了300型，但是美國政府禁止他們公開600型。而英國也是唯一得到美國政府授權可以購買這批武器的國家，據情報指出，有人說美國有在阿富汗戰爭中使用過此無人機，但美國政府否認。

一些專家認為，「彈簧刀」這種低成本、輕型「殺手無人機」的普及，將像機槍一樣深遠地改寫今後地面戰爭的樣貌。

「彈簧刀無人機」可輕易由地面部隊操作。（取自AeroVironment官網）

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