為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍剉咧等！ 美國支援「升級版」彈簧刀無人機 遠距獵殺坦克

    升級版彈簧刀無人機「Switchblade 600」號稱坦克殺手。（取自AeroVironment官網）

    升級版彈簧刀無人機「Switchblade 600」號稱坦克殺手。（取自AeroVironment官網）

    2022/04/05 18:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈4月1日宣布提供烏克蘭價值3億美元（約新台幣86億元）的物資援助，其中包括被稱為「神風敢死隊」的彈簧刀無人機（Switchblade），無疑為烏軍再添對敵利器。據報導，烏克蘭將獲得最新型的彈簧刀無人機「Switchblade 600」，可以幫助烏軍在幾十公里之外精確瞄準俄軍坦克與炮兵陣地，該機型也被稱為「坦克殺手」。

    《彭博》援引2位熟悉該決定的美軍消息人士報導了這個消息，並證實最新一批援烏武器會向軍火商採購後直接運送，而非自美國軍火庫存中提供。五角大廈計劃總共轉移 100架Switchblade無人機，其中最先交運的是10架「Switchblade 600」，剩下的 90架將是「Switchblade 300」的版本。

    「彈簧刀無人機」由總部設於加州的美國小型無人機系統（UAS）龍頭空境公司（AeroVironment）研發，重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭、導向系統和炸藥，可以顯示撞擊前的目標。

    該無人機也是一枚飛彈，但與一般飛彈不同的是，它們可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再以難以置信的精準度對敵人進行攻擊，這種戰場利器也就是「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），或稱「遠程效應」（Long Range Effect）飛彈。

    無人機有兩個型號，分別是300以及600型，300型主要用來精準打擊地面作戰人員，而600型則是用來摧毀裝甲車輛或是坦克。300型可擊中11公里以外的目標，而600型可以飛行40分鐘，飛行距離最長可達約80公里。

    在去年12月，空境公司展示了300型，但是美國政府禁止他們公開600型。而英國也是唯一得到美國政府授權可以購買這批武器的國家，據情報指出，有人說美國有在阿富汗戰爭中使用過此無人機，但美國政府否認。

    一些專家認為，「彈簧刀」這種低成本、輕型「殺手無人機」的普及，將像機槍一樣深遠地改寫今後地面戰爭的樣貌。

    「彈簧刀無人機」可輕易由地面部隊操作。（取自AeroVironment官網）

    「彈簧刀無人機」可輕易由地面部隊操作。（取自AeroVironment官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武百科》 烏克蘭國產「標槍」 烏俄戰爭屢建奇功
    2022/04/04 15:31

    軍武百科》 烏克蘭國產「標槍」 烏俄戰爭屢建奇功
    軍武百科》添戰力！澤倫斯基指定「野外征服者」裝甲車
    2022/04/03 11:18

    軍武百科》添戰力！澤倫斯基指定「野外征服者」裝甲車

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    軍武百科》美再給烏克蘭軍援 「神風敢死隊」彈簧刀無人機入列
    2022/04/02 14:28

    軍武百科》美再給烏克蘭軍援 「神風敢死隊」彈簧刀無人機入列
    自由說新聞》關鍵軍援！美媒爆「迷你殺手」助陣烏克蘭
    2022/03/17 11:21

    自由說新聞》關鍵軍援！美媒爆「迷你殺手」助陣烏克蘭

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播