軍武百科》 烏克蘭國產「標槍」 烏俄戰爭屢建奇功

烏克蘭Stugna-P系列反裝甲飛彈。（@ArmedForcesUkr推特）

2022/04/04 15:31

相關新聞

國產最好用！烏Stugna-P系列 殲滅半數入侵烏東俄軍戰車

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭Stugna-P系列反裝甲飛彈殲滅俄軍戰車屢建奇功，Stugna-P被稱為烏克蘭版「標槍」，其價格比美國「標槍」便宜4倍，是在2010年由位在基輔的盧赫設計局（Luch Design Bureau）研發出來的半自動雷射導引反裝甲飛彈，2011年開始服役。

請繼續往下閱讀...

Stugna-P是可攜式的反裝甲武器系統，被設計用來摧毀人員、靜止/移動中的裝甲目標（包括使用複合或爆炸反應裝甲的現代戰車），還可以用來摧毀碉堡、野戰工事甚至是低空低速飛行的敵方空中目標。

Stugna-P主要由三角架、發射筒、PDU215遙控面板、制導系統與電腦所組成，其中PDU215遙控面板讓它有手動與自動的兩種攻擊模式，鎖定目標便可射後不理，操作員還可以遠程控制武器，最大距離可達50m，讓他們可以躲在障礙物或溝渠內，降低死亡風險。

Stugna-P系列反裝甲飛彈諸元：

重量：97公斤、搭配其他配備為104公斤。

直徑：13/15.5公分

操作範圍：白天5000-5500公尺、夜間3000公尺

射程：白天100-5000公尺、夜間100-3000公尺

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法