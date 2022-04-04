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    軍武百科》 烏克蘭國產「標槍」 烏俄戰爭屢建奇功

    烏克蘭Stugna-P系列反裝甲飛彈。（@ArmedForcesUkr推特）

    烏克蘭Stugna-P系列反裝甲飛彈。（@ArmedForcesUkr推特）

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    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭Stugna-P系列反裝甲飛彈殲滅俄軍戰車屢建奇功，Stugna-P被稱為烏克蘭版「標槍」，其價格比美國「標槍」便宜4倍，是在2010年由位在基輔的盧赫設計局（Luch Design Bureau）研發出來的半自動雷射導引反裝甲飛彈，2011年開始服役。

    Stugna-P是可攜式的反裝甲武器系統，被設計用來摧毀人員、靜止/移動中的裝甲目標（包括使用複合或爆炸反應裝甲的現代戰車），還可以用來摧毀碉堡、野戰工事甚至是低空低速飛行的敵方空中目標。

    Stugna-P主要由三角架、發射筒、PDU215遙控面板、制導系統與電腦所組成，其中PDU215遙控面板讓它有手動與自動的兩種攻擊模式，鎖定目標便可射後不理，操作員還可以遠程控制武器，最大距離可達50m，讓他們可以躲在障礙物或溝渠內，降低死亡風險。

    Stugna-P系列反裝甲飛彈諸元：

    重量：97公斤、搭配其他配備為104公斤。

    直徑：13/15.5公分

    操作範圍：白天5000-5500公尺、夜間3000公尺

    射程：白天100-5000公尺、夜間100-3000公尺

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