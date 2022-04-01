配備機槍、榴彈發射器！ 「野外征服者」甲車為烏國添戰力

「野外征服者」是澳洲製的輪型裝甲運兵車，可攜帶燃料和補給品運行三天而無需重新補給，除駕駛外可搭載9名士兵，其四輪驅動專為所有環境而設計，且具有中央輪胎充氣系統，可在爆胎時繼續行駛。（美聯社）

2022/04/01 20:12

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澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（1日）宣布，澳洲將提供烏克蘭一批澳洲製造的「野外征服者」裝甲車，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，該款裝甲車易於操作、功能性多元，甚至在爆胎時還能繼續行駛，車上的遙控武器塔則裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器。

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綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與澳洲國會視訊時，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車，對此澳洲總理莫里森今同意此要求：「我們也將送去我們的裝甲車，我們的Bushmasters，我們將用我們的C-17運輸機把它們運過去。」但未透露明確數量。

「野外征服者」是澳洲製的輪型裝甲運兵車，可攜帶燃料和補給品運行三天而無需重新補給，除駕駛外可搭載9名士兵，其四輪驅動專為所有環境而設計，且具有中央輪胎充氣系統，可在爆胎時繼續行駛，此設計代表「野外征服者」能擔任多種角色。

除了裝甲運兵車的作用，「野外征服者」還可攜帶迫擊砲和其他更重的武器，車上的遙控武器塔則裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器。退役的澳洲陸軍中將萊希（Peter Leahy）指出，「野外征服者」的部分吸引力在於該車易於操作，「培訓烏克蘭人使用和維護它們將非常簡單」。

「野外征服者」裝甲車性能諸元：

重量：12.4噸

長度：7.18公尺

寬度：2.48公尺

高度：2.65公尺

作戰範圍：800公里

速度：每小時100公里以上

主武器：5.56mm和7.62mm機槍

副武器：遙控武器塔

乘員：10名（操作人數9名）

製造商：Thales Australia

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