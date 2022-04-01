為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    配備機槍、榴彈發射器！ 「野外征服者」甲車為烏國添戰力

    「野外征服者」是澳洲製的輪型裝甲運兵車，可攜帶燃料和補給品運行三天而無需重新補給，除駕駛外可搭載9名士兵，其四輪驅動專為所有環境而設計，且具有中央輪胎充氣系統，可在爆胎時繼續行駛。（美聯社）

    「野外征服者」是澳洲製的輪型裝甲運兵車，可攜帶燃料和補給品運行三天而無需重新補給，除駕駛外可搭載9名士兵，其四輪驅動專為所有環境而設計，且具有中央輪胎充氣系統，可在爆胎時繼續行駛。（美聯社）

    2022/04/01 20:12

    相關連結：

    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（1日）宣布，澳洲將提供烏克蘭一批澳洲製造的「野外征服者」裝甲車，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，該款裝甲車易於操作、功能性多元，甚至在爆胎時還能繼續行駛，車上的遙控武器塔則裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器。

    綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與澳洲國會視訊時，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車，對此澳洲總理莫里森今同意此要求：「我們也將送去我們的裝甲車，我們的Bushmasters，我們將用我們的C-17運輸機把它們運過去。」但未透露明確數量。

    「野外征服者」是澳洲製的輪型裝甲運兵車，可攜帶燃料和補給品運行三天而無需重新補給，除駕駛外可搭載9名士兵，其四輪驅動專為所有環境而設計，且具有中央輪胎充氣系統，可在爆胎時繼續行駛，此設計代表「野外征服者」能擔任多種角色。

    除了裝甲運兵車的作用，「野外征服者」還可攜帶迫擊砲和其他更重的武器，車上的遙控武器塔則裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器。退役的澳洲陸軍中將萊希（Peter Leahy）指出，「野外征服者」的部分吸引力在於該車易於操作，「培訓烏克蘭人使用和維護它們將非常簡單」。

    「野外征服者」裝甲車性能諸元：

    重量：12.4噸
    長度：7.18公尺
    寬度：2.48公尺
    高度：2.65公尺
    作戰範圍：800公里
    速度：每小時100公里以上
    主武器：5.56mm和7.62mm機槍
    副武器：遙控武器塔
    乘員：10名（操作人數9名）
    製造商：Thales Australia

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援
    2022/04/01 18:02

    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援
    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車
    2022/03/29 06:24

    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車

    減重福音！專業醫師親研台式減重茶
    無人機抓包！ 俄軍戰車躲樹林無所遁形 遭烏國精準火砲摧毀
    2022/03/26 05:48

    無人機抓包！ 俄軍戰車躲樹林無所遁形 遭烏國精準火砲摧毀
    澳洲宣布禁止向俄羅斯出口鋁礦 採購煤炭送烏克蘭
    2022/03/20 07:17

    澳洲宣布禁止向俄羅斯出口鋁礦 採購煤炭送烏克蘭

    遠傳與百家企業加入人才永續聯盟
    讓俄國為惡劣行徑付出代價！ 澳洲外長宣布新一輪制裁
    2022/03/08 14:17

    讓俄國為惡劣行徑付出代價！ 澳洲外長宣布新一輪制裁
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播