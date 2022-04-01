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    澳洲將提供烏克蘭「野外征服者」甲車 額外再給5.4億軍援

    澳洲將提供烏克蘭一批該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車，以及2500萬澳幣（約新台幣5.4億元）防禦性軍事援助。（美聯社、法新社；本報合成）

    澳洲將提供烏克蘭一批該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車，以及2500萬澳幣（約新台幣5.4億元）防禦性軍事援助。（美聯社、法新社；本報合成）

    2022/04/01 18:02

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（3月31日）與澳洲國會視訊時，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車，對此澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（1日）同意此要求，也透露將向烏克蘭額外提供2500萬澳幣（約新台幣5.4億元）防禦性軍事援助。

    綜合外媒報導，澤倫斯基昨向澳洲國會發表視訊演說，希望澳洲政府向烏克蘭提供澳洲製造的「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車，以幫助烏軍抵禦入侵的俄軍：「你們有非常好的運兵裝甲車『野外征服者』，還有其他裝備，可對烏克蘭提供實質援助。」

    對此，澳洲總理莫里森今上午證實，澳洲應澤倫斯基所請，將提供烏克蘭一批國造的「野外征服者」裝甲車：「我們也將送去我們的裝甲車，我們的Bushmasters，我們將用我們的C-17運輸機把它們運過去。」但他未透露明確數量。

    另外，莫里森也宣布提供烏克蘭價值2500萬澳幣的進一步軍事支持：「我們不僅僅是送去我們的祈禱，我們還送去槍支、彈藥、人道主義援助，我們的防彈衣，所有這些東西。」據悉，2500萬澳幣的防禦性軍援將包括戰術誘餌、無人機和無人機地面系統、糧食以及醫療用品。

    先前澳洲已承諾向烏克蘭提供9100萬澳幣軍事援助、6500萬澳幣人道援助以及7萬公噸的煤炭；澳洲昨也宣布，將自4月25日開始，針對所有從俄國和白俄羅斯進口的商品加徵35%關稅，同日起澳洲也將禁止俄國石油與能源進口，國產鋁礦亦不得出口俄國。

    澤倫斯基昨與澳洲國會視訊時，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車，對此澳洲總理莫里森今（1日）同意此要求，將提供烏克蘭一批國造的「野外征服者」裝甲車。（美聯社）

    澤倫斯基昨與澳洲國會視訊時，希望澳洲能提供該國製造的「野外征服者」（Bushmaster）裝甲運兵車，對此澳洲總理莫里森今（1日）同意此要求，將提供烏克蘭一批國造的「野外征服者」裝甲車。（美聯社）

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