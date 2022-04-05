稱中國可能在2040年犯台 澳防長宣布加速武器升級計畫

澳洲防長杜登5日表示，為強化澳洲應對區域安全情勢變化的能力，將加速購買新式飛彈的計畫。（路透檔案照）

2022/04/05 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》5日報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）宣布加速購買長程打擊飛彈的計畫，以因應俄羅斯和中國與日俱增的威脅。

杜登表示，澳洲準備為現有戰機和戰艦升級武器，預計花費35億澳幣（約780億台幣），以增加澳洲對潛在敵手的威嚇力，「有一個假設是，中國對台灣的威脅行動可能會在2040年發生，而且我認為這個時間表已被大幅壓縮。」

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他也表示，鑑於烏克蘭如今的處境，俄羅斯未來侵略波蘭或歐洲其他地方是有可能發生的，那將是1930年代第2次世界大戰開端的重現，不能允許這種事發生。

根據修訂後的計畫，澳洲FA-18F超級大黃蜂戰鬥機將在2024年配備改良版的美製「匿蹤聯合空對地距外飛彈延程型」（JASSM-ER），比預期快3年。該型飛彈射程約900公里。

此外，澳洲紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigates）和荷巴特級驅逐艦（Hobart Class destroyers）也會在2024年前配備挪威製「康士博格海軍打擊飛彈」（Kongsberg NSM missiles），比預期快5年。該型飛彈可使戰艦的攻擊距離加倍。

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