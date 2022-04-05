為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    稱中國可能在2040年犯台 澳防長宣布加速武器升級計畫

    澳洲防長杜登5日表示，為強化澳洲應對區域安全情勢變化的能力，將加速購買新式飛彈的計畫。（路透檔案照）

    澳洲防長杜登5日表示，為強化澳洲應對區域安全情勢變化的能力，將加速購買新式飛彈的計畫。（路透檔案照）

    2022/04/05 15:51

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》5日報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）宣布加速購買長程打擊飛彈的計畫，以因應俄羅斯和中國與日俱增的威脅。

    杜登表示，澳洲準備為現有戰機和戰艦升級武器，預計花費35億澳幣（約780億台幣），以增加澳洲對潛在敵手的威嚇力，「有一個假設是，中國對台灣的威脅行動可能會在2040年發生，而且我認為這個時間表已被大幅壓縮。」

    他也表示，鑑於烏克蘭如今的處境，俄羅斯未來侵略波蘭或歐洲其他地方是有可能發生的，那將是1930年代第2次世界大戰開端的重現，不能允許這種事發生。

    根據修訂後的計畫，澳洲FA-18F超級大黃蜂戰鬥機將在2024年配備改良版的美製「匿蹤聯合空對地距外飛彈延程型」（JASSM-ER），比預期快3年。該型飛彈射程約900公里。

    此外，澳洲紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigates）和荷巴特級驅逐艦（Hobart Class destroyers）也會在2024年前配備挪威製「康士博格海軍打擊飛彈」（Kongsberg NSM missiles），比預期快5年。該型飛彈可使戰艦的攻擊距離加倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美調查：7成學者不認為中國會犯台 8成支持擴大軍援台灣
    2022/04/03 19:32

    美調查：7成學者不認為中國會犯台 8成支持擴大軍援台灣
    印澳齊心抗中！簽訂貿易協議強化合作
    2022/04/01 21:36

    印澳齊心抗中！簽訂貿易協議強化合作

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    將與中簽訂安全協議 索羅門群島：不會讓中國設立軍事基地
    2022/04/01 19:54

    將與中簽訂安全協議 索羅門群島：不會讓中國設立軍事基地
    若中國不放棄對台動武 美前官員：美國將接近承認台灣獨立
    2022/03/31 10:41

    若中國不放棄對台動武 美前官員：美國將接近承認台灣獨立

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播