中俄決意攜手對抗西方？ 專家：中國正鑄下大錯

外媒刊文指出，中俄外長本次會面顯示中國國家主席習近平決意與俄羅斯總統普廷攜手對抗西方民主陣營，但也有專家認為，中國現階段的作法無疑鑄下大錯。（路透）

2022/04/05 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，中俄外長上月底在中國安徽會面，讓兩國關係再成國際注目焦點，外媒刊文指出，中俄外長會面顯示中國國家主席習近平決意與俄羅斯總統普廷攜手對抗西方民主陣營，但也有專家認為，中國現階段的作法無疑鑄下大錯。

《美國之音》刊文指出，中俄外長會面期間，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）描繪出世界秩序的新畫面，「即中俄與其同情者將走向一個多極、公正且民主的世界秩序」，中國外長王毅會後的發言亦凸顯兩國雙邊發展的意願更為堅定。

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文章引述美國哈德遜研究所高級研究員懷茲博士（Dr. Richard Weitz ）的觀點稱，中國不公開反對俄羅斯的做法正是對俄的支援，「這一切對俄羅斯已足夠了，且這正是俄方想要的結果」。

美國大學歷史系教授、核子研究所主任庫茲尼克博士（Dr. Peter Kuznick）受訪時直言，對當前的俄羅斯而言，最重要的是與中國及印度保持友好關係，「這兩國畢竟是世上人口最多的兩個國家，也是俄羅斯長久以來最重要的盟友，加上在這次戰爭中未與美歐站在一起，為俄羅斯外交提供關鍵支持」。

庫茲尼克話鋒一轉，稱俄羅斯在經濟與軍事層面被這場戰爭拖垮，是中國最不想看到的情況，因此北京仍持續以某種方式支援莫斯科當局，但他也認為，中國欠缺足夠的經驗與外交能力，難扮演世界舞台上的領袖，因此若還想在俄羅斯問題上玩平衡、放長線，中國無疑是犯下大錯。

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