戰情早被看光？ 匿名者：成功駭取12萬名俄軍個資

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已邁入第41天,先前向俄國發起「網路戰爭」的國際駭客組織「匿名者」(Anonymous)近日宣布,已成功駭取12萬名俄軍的個資。

據英媒《衛報》報導,「匿名者」3日透過推特發表聲明指出:「12萬在烏克蘭作戰俄軍的個資已遭洩漏。」同時,其也在推文下方附上相關連結。

「匿名者」表示,所有參與「侵烏戰爭」的士兵,都應接受國際軍事法庭的審判。

據報導,俄國總統普廷(Vladimir Putin)2月24日宣布對烏東頓巴斯(Donbas)執行特殊軍事行動後,「匿名者」便對俄羅斯政府展開「網路戰爭」。

「匿名者」除了先後癱瘓「俄羅斯航太」公司官網外,也爆料俄國聯邦安全局(FSB)曾向烏克蘭政府透露情報,要總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)小心遭到暗殺。

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked - https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

Major leaks were released against Russia yesterday, including Approximately 200,000 emails hacked from the Russian law firm Capital Legal Services, which was hacked by #Anonymous



All releases can be found on the #DDoSecrets website