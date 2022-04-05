氣不過！波蘭總理批法國總統 稱「沒有人會跟希特勒談判」

波蘭總理莫拉維茨奇譴責法國總統馬克宏與俄羅斯總統普廷談判，痛批「沒有人會跟希特勒談判」。（路透檔案照）

2022/04/05 05:36

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔一帶屠殺平民，國際社會表示強烈憤慨。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateus Morawiecki）4日譴責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與俄羅斯總統普廷談判，痛批「沒有人會跟希特勒談判」（nobody negotiated with Hitler）。

烏克蘭3日指控俄軍在基輔周邊城鎮布查進行「屠殺」，西方各國領袖都對布查街頭屍體橫陳的畫面表示憤怒。莫斯科則否認烏方指控。

請繼續往下閱讀...

波蘭曾多次呼籲對俄國實施更嚴厲的制裁，向烏克蘭提供更多武器，並呼籲成立一個國際法庭來調查俄軍在烏克蘭殺害平民的事件。

波蘭總理莫拉維茨奇說，「馬克宏總統，你和普廷進行多少次談判，你取得了什麼成果？你有沒有阻止任何已經發生的行動？」「我們不應該和罪犯談判，而應該對抗他們…沒有人會跟希特勒談判。你會跟希特勒、史達林、（赤柬）波布（Pol Pot）談判嗎？」

馬克宏辦公室回應表示，普廷必須理解西方國家的要求，以及無視這些要求的代價。法國總統府官員表示，馬克宏從一開始就動用所有可能的手段，包括大規模制裁、支持烏克蘭、在通話中直接向普廷提出要求等，以迫使普廷停止戰爭。

馬克宏積極在普廷和烏克蘭總統澤倫斯基之間斡旋，二月初曾訪問莫斯科和基輔，並與普廷進行16次電話會談。愛麗榭宮表示，兩人對話具有對質性，但提供一個保持溝通管道暢通、衡量普廷心態的機會。

愛麗榭宮官員曾對這些電話會談給予嚴厲解讀，聲稱普廷在會談中顯得「偏執」，對馬克宏說謊。馬克宏告訴普廷，2月24日入侵烏克蘭是一個「嚴重錯誤」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法