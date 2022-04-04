加州沙加緬度槍擊案6死12傷 多名犯嫌在逃

沙加緬度（Sacramento）槍擊案造成6死12傷，警在現場蒐證。（美聯社）

2022/04/04 17:35

〔中央社〕美國加州首府沙加緬度（Sacramento）今天凌晨發生槍擊案，造成6死12傷。警方表示有「多名」槍手涉案，但犯嫌仍然在逃。

槍擊案發生地點距離加州議會大廈只有幾個街區，當時酒吧開始關門休息，夜飲作樂的酒客陸續移動到街上。沙加緬度警察局局長萊斯特（Kathy Lester）未提供任何犯嫌相關資訊和犯案動機。

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萊斯特在記者會上說：「我們得知槍案前曾發生大型鬥毆事件，並確認有多人開槍。」她提到死者為3男3女，但未公布被害人身分。

總統拜登（Joe Biden）表示美國再一次為槍枝暴力傷害的社區哀悼，他呼籲國會通過法令加強管控槍枝。

拜登在聲明中呼籲國會立法「禁止幽靈槍（ghost gun），要求所有槍枝出售前都須作背景調查，禁止突擊性武器和高容量彈匣，以及取消槍枝製造商的免責規定」。

幽靈槍又被稱為「80%槍枝」（80-percent gun），它們以零件形式出售，用戶需自行完成最後組裝。幽靈槍最大的問題在於沒有序號，且其在零售過程中的商品類別並不屬於槍枝，因此在加州等多個州，不需許可證或背景調查即可購買這類套件。

萊斯特表示，今晨2時左右發生的這起槍擊案距離金州第一中心（Golden One Center）不遠，那裡是美國職籃NBA沙加緬度國王的主場，也會舉辦演唱會。

警方另透過聲明宣布，現場發現至少一把槍，並找到12名傷勢嚴重程度不一的受害者。

同一夜德州達拉斯（Dallas）也發生槍擊案，警方表示，一名持槍人士朝演唱會群眾開槍，造成1死11傷，事件還在調查中。

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